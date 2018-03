13.03.2018 BERLIN. "We love to enter you" statt "We love to entertain you": Satiriker Jan Böhmermann tauchte während der Late-Night-Premiere von Klaas Heufer-Umlauf plötzlich im Werbeblock auf.

Satiriker Jan Böhmermann (37) hat seinem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf (34) bei dessen Late-Night-Premiere die Show gestohlen. Der Moderator des „Neo Magazin Royale“ (ZDFneo) tauchte während der ersten „Late Night Berlin“-Ausgabe auf ProSieben am Montagabend im Werbeblock auf.

Im Spot eines Autovermieters sagte Böhmermann: „Warum ich niemals eine Late-Night-Show im Privatfernsehen moderieren würde? Schon alleine wegen dieser nervigen Werbeunterbrechungen.“ Er würde so etwas nie tun, erklärte Böhmermann süffisant - „denn glaubwürdige Satire funktioniert nur ohne Werbung“. Das Video versah er mit dem Hashtag #welovetoenteryou in Anlehnung an den ProSieben-Slogan "We love to entertain you".

Der ZDF-Moderator feierte die Aktion im Redaktionsbüro seines „Neo Magazin Royale“ und stellte ein Video dazu ins Netz: „Morgenstund hat Mietwagen im Mund“, twitterte er dazu am Dienstag. In den sozialen Netzwerken wurde der Streich von vielen gefeiert. „Böhmi schafft es einfach immer wieder. Absolut niemand rechnet damit und dann so“, schrieb eine Nutzerin. Komiker Ingmar Stadelmann meinte: „Das war groß.“

Ok Jan hat euch mit #Sixt gecrashed. Das war groß.#LateNightBerlin — Ingmar Stadelmann (@IngmarStadelman) 12. März 2018

(dpa/slz)