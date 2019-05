28.05.2019 Mainz/Köln. Am Freitag führt TV-Moderator Jan Böhmermann erneut durch die "Prism is a dancer Show". In der Show will Böhmermann seinen Gästen zeigen, wie leichtsinnig sie im Internet mit Informationen über sich umgehen.

TV-Moderator Jan Böhmermann will seinen Gästen ein weiteres Mal zeigen, wie leichtsinnig sie im Internet mit Informationen über sich umgehen. Im Vorfeld seiner „Prism is a dancer Show“ hat der Satiriker und Grimme-Preisträger das Live-Publikum auf dessen digitale Aktivitäten scannen lassen, wie das ZDF am Dienstag mitteilte. Aus der Summe der pikanten Fundstücke - von Party-Selfies auf Facebook bis zu Details aus LinkedIn-Lebensläufen - habe Böhmermanns Team eine bunte Show geschaffen, inklusive Einspielfilmen und prominenter Gäste. Das ZDF zeigt die „Prism is a dancer Show“ am Freitag um 23 Uhr.

„Ich möchte mich herzlich bei unseren Zuschauern im „Studio König“ in Köln-Ehrenfeld bedanken. Ohne leichtsinnige Menschen wie sie wäre „Lass dich überwachen!“ nicht möglich“, zitiert das ZDF den 38-jährigen Böhmermann. Der Satiriker hat im April seinen fünften Grimme-Preis entgegengenommen - ausgezeichnet wurden er und sein Team für „Lass dich überwachen! - Die Prism Is A Dancer Show“. Zunächst war „Prism is a Dancer“ Teil von Böhmermanns Show „Neo Magazin Royale auf ZDFneo, bevor daraus ein eigenes Format wurde. (dpa)