Los Angeles. "Stranger Things" hat sich zu einem Riesen-Hit entwickelt. Doch nun werden die beiden Macher verklagt - sie sollen die Idee zur Netflix-Serie gestohlen haben.

Von Alexander Hertel, 04.04.2018

Während die Fans der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things" auf die Veröffentlichung der dritten Staffel warten, müssen sich die beiden Macher Matt und Ross Duffer mit einer Klage wegen Vertrauensbruch auseinandersetzen. Der Regisseur Charlie Kessler wirft den beiden Brüdern vor, die Idee zur Science-Fiction-Serie von ihm geklaut zu haben.

Kessler behauptet dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" zufolge, dass er den beiden Produzenten 2014 beim Tribeca Film Festival in New York sein Konzept für eine Sci-Fi-Geschichte in der Nähe einer verlassenen Militärbasis vorgetragen hat. Dem Regisseur zufolge würde "Stranger Things" außerdem auf seinem Kurzfilm "Montauk" von 2011 basieren, in dem es ebenfalls um "urbane Legenden, Paranormales und Verschwörungstheorien" geht, heißt es.

"Nach dem gewaltigen Erfolg von 'Stranger Things' haben die Beklagten große Geldsummen mit einer Serie verdient, die auf dem Konzept des Klägers basiert", schreibt Kesslers Anwalt Michael Kernan. Mit einer einstweiligen Verfügung will Kessler nun erreichen, dass die Duffer-Brüder seine Konzepte nicht mehr verwenden dürfen. Zudem müssten alle Materialien zerstört werden, die auf diesen Konzepten basieren. Kessler klagt außerdem auf Schadenersatz.

Netflix hat es dem "Hollywood Reporter" zufolge bislang abgelehnt, sich zu der Klage zu äußern. Auch Matt und Ross Duffer haben die Anschuldigung bislang nicht kommentiert.

Ob die Klage Auswirkungen auf die Produktion der dritten Staffel hat, die derzeit gedreht wird, ist unklar.