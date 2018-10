Sendetermine zu Weihnachten

Foto: dpa

"Kevin - allein zu Haus": Der kleine Kevin sorgt mit seinen genialen Einfällen an Weihnachten immer für beste Unterhaltung und hat die Lacher auf seiner Seite. Seine Großfamilie, die McCallisters, haben beschlossen, das Weihnachtsfest in Paris zu verbringen. Bei der Abreise vergessen sie allerdings etwas wichtiges zu Hause in Chicago: ihren achtjährigen Sohn Kevin. Der weiß sich gegen zwei hartnäckige Einbrecher zu wehren.