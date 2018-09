Aussage in Interview

Der Bonner Investor Frank Thelen ist ab dem 4. September wieder im Fernsehen in der Gründer-Sendung „Die Höhle der Löwen“ zu sehen.

BERLIN. Eine Aussage des "Höhle der Löwen"-Jurors Frank Thelen in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" lässt aufhorchen: Will Thelen, der von der ersten Staffel an dabei ist, bald aufhören?

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.09.2018

In einem Interview hat Investor Frank Thelen, Jury-Mitglied der Sendung "Die Höhle der Löwen" seit der ersten Staffel im Jahr 2014, davon gesprochen, sich möglicherweise aus der Show zurückziehen zu wollen. Laut Vorabmeldung sagte der 42-Jährige dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe), er müsse sich "jedes Jahr auf Neue fragen, ob ich die Zeit für die Show noch aufbringen kann". Die neue, fünfte Staffel wird ab Dienstag, 4. September, auf Vox ausgestrahlt.