Die Umweltaktivistin Greta Thunberg bei der "Fridays for Future"-Demo in Berlin.

29.03.2019 Berlin. Die 16-jährige "Fridays for Future"-Aktivistin aus Schweden bekommt in Deutschland den roten Teppich ausgerollt. Sie wird am Sonntag zu Gast in der Talkshow "Anne Will" sein.

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg (16) ist am Sonntagabend zu Gast in der Talkshow "Anne Will".

Die junge Gründerin der "Fridays for Future"-Demonstration trat bereits am Freitag in Berlin auf, Tausende Schüler hatten sich in der Hauptstadt zu Protesten gegen die Klimapolitik versammelt.

Bei der Verleihung der Goldenen Kamera soll die 16-Jährige am Samstag im alten Berliner Flughafen Tempelhof den Sonderpreis Klimaschutz erhalten.

"Streiken statt Pauken - ändert die Generation Greta die Politik?", lautet das Thema der nächsten Ausgabe von Talkshow-Moderatorin Anne Will, die das Erste am Sonntagabend (31. März) um 21.45 Uhr zeigt, wie die ARD am Freitag mitteilte.

Neben Thunberg werden weitere Gäste im Berliner Studio erwartet: der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), die deutsche "Fridays for Future"-Aktivistin Therese Kah, Bundestagsvizepräsident und stellvertretender FDP-Chef Wolfgang Kubicki und Astrophysiker Harald Lesch. (dpa)