176 Aussteller

Großeinsatz der Polizei Amok-Alarm am Schulzentrum in Hennef

Im Schulzentrum an der Fritz-Jacobi-Straße in Hennef ist an diesem Mittwochmorgen Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Bislang gibt es jedoch keinen Hinweis auf eine Gefahrenlage.