Das sind die Nominierten und Favoriten

Das «Toni Erdmann»-Team posiert am 25.02.2017 auf dem traditionellen Empfang für die deutschen Oscar-Anwärter in der historischen Villa Aurora in Los Angeles.

In der Nacht auf Montag werden in Hollywood zum 89. Mal die Oscars verliehen.

Los Angeles. In der Nacht auf Montag werden in Hollywood zum 89. Mal die Oscars verliehen. Wer sind die Nominierten? Wer gewinnt in diesem Jahr den Oscar für den besten Film? Wie stehen die Chancen für den deutschen Beitrag? Alles Wissenswertes zum wichtigsten Preisverleihung der Filmwelt.

26.02.2017

Krönt Maren Ades Tragikomödie „Toni Erdmann“ ihren Siegeszug mit dem Goldkerlchen? Sehr gut möglich! Der dänische Beitrag „Unter dem Sand“ ist zwar nicht zu unterschätzen, und Asghar Farhadis „The Salesman“ erzählt ein spannendes Eskalationsdrama aus dem heutigen Teheran. Der iranische Regisseur drehte allerdings schon intensivere Filme, so dass es für das querköpfige deutsche Werk reichen könnte. Gutes Omen für "Toni Erdmann": Am Vorabend der Oscar-Verleihung (ab 23:20 Uhr live auf ProSieben) ist die Tragikomödie der deutschen Regisseurin Maren Ade mit dem Independent Spirit Award als bester internationaler Film ausgezeichnet worden.

Ebenso kann sich der deutsche Filmemacher Marcel Mettelsiefen Oscar-Hoffnungen machen. Seine Doku "Watani: My Homeland", die unter dem Titel "Das Schicksal der Kinder von Aleppo" am 5. Mai 2016, 22.30 Uhr, erstmals im ZDF ("auslandsjournal - die doku") zu sehen war, ist einer von fünf Filmen, die in der Sparte Kurz-Dokumentarfilm für den Oscar nominiert sind. Und schließlich ist noch der deutsche Komponist und Pianist Volker Bertelmann, bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka, mit im Rennen um eine der begehrten Auszeichnungen. Zusammen mit dem US-Musiker O'Halloran wurde er für den Soundtrack zum Film "Lion" für einen Oscar nominiert.

Das sind die Nominierten in den wichtigsten Kategorien:

Nominierungen für Bester Film (Best Picture) Foto: dpa - "Hell or High Water"

Foto: dpa "Moonlight"

Foto: dpa "Hidden Figures"

Foto: dpa "La La Land"



Foto: dpa "Fences"

Foto: dpa "Arrival"

Foto: dpa "Hacksaw Ridge"

Foto: dpa "Manchester by the Sea" - "Moonlight"



Foto: dpa "Lion"

Favorit auf Bester Film

Hier wird „La La Land“ einen traumtänzerischen Sieg über alles Leid der Welt in den Konkurrenzwerken feiern. Und während der Film auch in Nebenkategorien üppig absahnen dürfte, müssen die Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling wohl auf Oscars Gunst verzichten.

Wissenwertes rund um die 89. Oscar-Verleihung Wer moderiert die Oscar-Gala? Zum ersten Mal steht der amerikanische Komiker und Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel als Gastgeber auf der Bühne. Der 49-Jährige hat mit Trophäen-Shows schon Erfahrung und moderierte bereits zwei Mal die Emmy-Verleihung. Kimmel löst bei der Oscar-Vergabe den Komiker Chris Rock ab, der 2016 zum zweiten Mal durch die Show geführt hatte.

Wird es für den Favoriten, das Musical „La La Land“, wirklich so viele Auszeichnungen geben? Der Film ist für sensationelle 14 Oscars nominiert. Das schafften zuvor nur wenige Filme. Dass „La La Land“ wirklich in allen diesen Kategorien gewinnen wird, ist unwahrscheinlich - trotzdem dürften es einige werden. So werden zum Beispiel Emma Stone vorab gute Chancen als beste Hauptdarstellerin gegeben, gleiches gilt für die Musik. Experten rechnen auch damit, dass es außerdem den Oscar für den besten Film geben wird.

Wie politisch wird die Oscar-Show in diesem Jahr? Schon die Verleihung der Golden Globes zeigte, wie kritisch viele Stars in Hollywood US-Präsident Donald Trump gegenüberstehen: Meryl Streep kritisierte den neuen Präsidenten kurz vor der Amtseinführung heftig. Auch bei den Oscars muss man in diesem Jahr wohl mit einigen politischen Spitzen rechnen - vielleicht auch mit explizitem Protest gegen Trump und dessen Politik.

Hat das - vorerst gestoppte - Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich islamischen Ländern noch Folgen für die Oscars? Der iranische Regisseur Asghar Farhadi kündigte bereits an, der Preisverleihung aus Protest fernzubleiben, genauso wie seine Hauptdarstellerin Taraneh Alidoosti. Ihr Film „The Salesman“ ist wie erwähnt neben „Toni Erdmann“ für den Auslands-Oscar nominiert.

Was wäre die dickste Überraschung? Das Drama „Moonlight“ ist für acht Oscars nominiert, steht aber bislang im Schatten von „La La Land“. Trotzdem könnte der Film, der unter anderem von Brad Pitt mitproduziert wurde, zum Überraschungsgewinner werden: Regisseur Barry Jenkins könnte gegen „La La Land“-Regisseur Damien Chazelle triumphieren - das wäre dann der erste Regie-Oscar für einen Schwarzen. Der größte Clou wäre allerdings, wenn „Moonlight“ sich die Auszeichnung als bester Film schnappt - auch völlig verdient, schließlich erzählt das Werk sehr einfühlsam vom Heranwachsen eines schwarzen Jungen in prekären Verhältnissen.

Wer tritt bei den Oscars auf? Zur Gala gehören auch Showelemente von Musikern, die die nominierten Songs vorstellen. So wird Justin Timberlake sein Lied „Can't Stop the Feeling“ singen, das auf dem Soundtrack des Animationsfilms „Trolls“ enthalten ist. Angekündigt sind außerdem die Musiker John Legend und Sting.

Wer schaut die Oscars im Fernsehen? Die Show findet in den USA am Sonntagabend zur besten Sendezeit statt: in Los Angeles ab 17.30 Uhr, in New York ab 20.30 Uhr. Deswegen sind die Einschaltquoten dort auch sehr gut - Millionen Menschen verfolgen die Gala live. Übrigens: Die Oscar-Verleihung gehört im US-Fernsehen nach dem Super Bowl traditionell zu den meistgesehenen Sendungen des Jahres. In Deutschland dagegen ist es bei Show-Start schon 2.30 Uhr in der Nacht. Entsprechend gering sind auch die Einschaltquoten: Bei ProSieben schauen meist nur ein paar Hunderttausend Menschen live zu.

Favorit auf Beste Regie

Also gut, das ist ein Außenseiter-Tipp: Denis Villeneuve, auf dessen „Blade Runner 2049“ die ganze Filmwelt wartet, siegt schon diesmal mit seinem brillant inszenierten Science-fiction-Gleichnis „Arrival“, das die Klischees der Alien-Filme kühn hinter sich lässt. Und wohl auch die Mitbewerber Damien Chazelle und Mel Gibson sowie Barry Jenkins („Moonlight“).

Favorit auf Beste Hauptdarstellerin

Vielleicht die spannendste Kategorie der Oscar-Nacht, denn zwei brillante Schauspielerinnen liefern sich ein Kopf-an-Kopf_Rennen. Isabelle Huppert beherrscht Paul Verhoevens Psychothriller „Elle“ von der ersten bis zur letzten Sekunde. Doch die Academy wird letztlich dem französischen Film das Nachsehen gegenüber „Jackie“ geben. Zumal Natalie Portman als ebenso erschütterte wie bitter entschlossene Präsidentenwitwe grandios ist.

Favorit auf Bester Hauptdarsteller

Klar, Denzel Washington hätte den Sieg als aufmüpfiger Müllmann in „Fences“ ebenso verdient wie Andrew Garfield für den blutigen Leidensweg in „Hacksaw Ridge“. Die traurigste Geschichte aber erzählt Casey Affleck in „Manchester by the Sea“. Er zeigt ohne jedes Pathos, dass manche Dinge im Leben nie mehr gutzumachen sind.

Favorit auf Beste Nebendarstellerin

In dieser Sparte kann es eigentlich kein Fehlurteil geben, denn Michelle Williams („Manchester...“), Naomie Harris („Moonlight“), Nicole Kidman („Lion“) und Octavia Spencer („Hidden Figures“) brillieren allesamt. Sie haben nur Pech, dass Viola Davis in „Fences“ sogar noch ihren Filmgatten Denzel Washington übertrifft.

Favorit auf Bester Nebendarsteller

Ist das wirklich eine Nebenrolle? Jeff Bridges drückt dem modernen Western „Hell or High Water“ mit bärbeißiger Lässigkeit seinen Stempel auf. Doch zwei Rivalen werden dem schon einmal siegreichen Veteranen (2009 für „Crazy Heart“) gefährlich: Mahershala Ali („Moonlight“) und Dev Patel. Letzterer dürfte dann auch mit einem Sieg die Ehre des indisch-australischen Adoptionsmelodrams „Lion“ retten, das sechsfach nominiert ist. (dpa)