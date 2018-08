Bonn. Das Studio Fox arbeitet einem Bericht zufolge an einer Fortsetzung zum "Simpsons"-Kinofilm. Doch Fans der erfolgreichen TV-Serie sollten sich nicht zu früh freuen.

Von Alexander Hertel, 14.08.2018

2007 erschien mit "Die Simpsons - Der Film" die Verfilmung der erfolgreichen TV-Serie. Nun, mehr als ein Jahrzehnt und dutzende Meldungen und Gerüchte um eine mögliche Fortsetzung später, könnten die Abenteuer von Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie tatsächlich auf der Leinwand fortgeführt werden. Einem Bericht des Wall Street Journals zu Folge arbeitet der Sender Fox an einem zweiten "Simpsons"-Film. Demnach befinde sich der Film bereits in der Entwicklung.

Doch Fans sollten, anders als Homer Simpsons häufig in der Serie, nun nicht sofort "Juchu" schreien. Weder gibt es bereits einen Starttermin, noch steht fest, ob der Film tatsächlich kommt. Grund ist die anstehende mögliche Übernahme von Fox durch den Disney-Konzern. Der Mäuse-Konzern arbeitet mit Hochdruck an der Übernahme, die sich dem Bericht zufolge auch auf Projekte von Fox auswirken kann.

Bis zum Abschluss des Deals werde Fox weiter Filme machen und Ideen entwickeln. Zudem werde Disney auch alle Filme von Fox veröffentlichen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs abgedreht sind oder die bereits produziert werden. Unklar sei jedoch, was mit den Projekten geschehe, die zum Zeitpunkt der Übernahme noch in der Entwicklung und in der Vorbereitung stecken. Auch wenn die Animationssparte von Fox dem Bericht zufolge auch nach dem Deal weiter existieren soll, steht hinter dem zweiten "Simpsons"-Film wohl weiterhin ein Fragezeichen.

Klarheit dürfte es erst geben, wenn die Übernahme durch ist. Ein genauer Termin für den Deal ist weiterhin nicht bekannt. Fans müssen somit weiter Geduld beweisen und hoffen.