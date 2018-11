Erfolgreiche Zombieserie

Bonn. Die Geschichte der amerikanischen Erfolgsserie ist scheinbar noch lange nicht erzählt. Parallel zur neunten Staffel wurde bekannt, das drei weitere Filme geplant sind. Außerdem sind weitere unabhängige Formate denkbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.11.2018

Der Nachschub an Untoten scheint in der Erfolgsserie aus den USA scheinbar unerschöpflich. Ging es in den ersten Staffeln noch um den einfachen Kampf ums Überleben, wurden die Themen und Konflikte mit steigender Staffelzahl immer verstrickter. Aktuell ist in Deutschland die neunte Staffel zu sehen. Viele Fans schimpfen bereits über die eher mäßige Handlung und fragen sich, wann und ob die Serie zu einem Ende kommt.

Wenn es nach den Machern geht, kann das noch Jahrezehnte dauern. Stoff für weitere Formate und Miniserien aus dem Universum des Zombie-Szenarios gebe es laut ihrer Ankündigung reichlich. So soll im nächsten Jahr eine dreiteilige Filmreihe zu Rick Grimes erscheinen. Die Hauptfigur steht auch in der aktuellen Staffel im Fokus und erleidet weitere Schicksalschläge. Ein Tweet verrät nun, wie es in Zukunft mit dem Anführer weiter gehen soll.

Die Filmreihe wird im Fernsehen zu sehen sein und soll nicht das einzige Projekt dieser Art bleiben. Das Internetportal The Hollywood Reporter berichtet bereits mit Bezug auf die Serienmacher, dass auch andere Figuren mit eigenen Formaten in den Fokus rücken könnten. Auch eine Serie, die in einem anderen Land spielt, sei denkbar.