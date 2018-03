GLADBECK. Die Amoktournee von Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski war 1988 ein einschneidendes Ereignis in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Erwartungen an den ARD-Zweiteiler waren entsprechend groß. Hält er sie?

Die Erwartungen an den ARD-Zweiteiler „Gladbeck“ waren nicht gering. Denn das Geiseldrama war 1988 ein einschneidendes Ereignis in der öffentlichen Wahrnehmung und für die Zukunft der öffentlichen Wahrnehmung. Vielleicht muss man die mediale Omnipräsenz der Amoktournee von Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski in der Rückschau als Beginn dessen identifizieren, was uns inzwischen – assistiert von Twitter und Facebook – teuflisch vertraut geworden ist: Jede Sensation – vor allem jede kriminelle – ist sofort auf Sendung.

Und das dokumentierte auf erschreckende Weise auch der neu aufgelegte ARD-Spielfilm. Dass Degowski und Rösner, überspitzt formuliert, über maximal anderthalb Gehirnzellen verfügten, war ja schon bekannt. Dass sich die Verfolgungsbehörde auf ähnlich niedrigem Niveau bewegte, hatte man gehört.

Dass die Journalisten alles andere taten, als den Schnitt anzuheben, dürfte noch geschmeichelt formuliert sein. Durch ihr unangemessenes Verhalten wurde eine medienethische Diskussion angestoßen, die zwar zu einem einhellig ablehnenden Urteil in der Öffentlichkeit führte, aus der aber wohl niemand ernsthaft gelernt hat.

Die Geiselnahme von Gladbeck Foto: dpa Geiselgangster Rösner gab am 18. August 1988 in der Kölner Innenstadt der Tagesschau ein Interview - mit einer Pistole im Mund.

Foto: Hartmut Reeh Der Wagen mit den Geiselnehmern wird am 18. August 1988 in Köln von Journalisten umringt.

Foto: dpa Fotos wie dieses aus dem entführten Bus konnten entstehen, weil Rösner und Degowski zeitweise Fotografen zusteigen ließen.

Foto: dpa Dieter Degowski (l.) und Hans-Jürgen Rösner (M.). Vor ihnen sitzt das spätere Todesopfer Silke Bischoff (hinter der Haltestange).

Foto: Carsten Rehder/Archiv Entführer Dieter Degowski mit der später getöteten Geisel Silke Bischoff an der Raststelle Grundbergsee.

Foto: Thomas Wattenberg/Archiv Der Entführer Dieter Degowski steht am 17.08.1988 in einem gekaperten Bus in Bremen. Degowski kann auf baldige Entlassung zur Bewährung hoffen.

Foto: dpa Mit einer Pistole an den Kopf haltend, ließ Dieter Degowski auch Silke Bischoff die Fragen der Journalisten beantworten.

Foto: Thomas Wattenberg/Archiv Hans-Jürgen Rösner beantwortet mit Pistole in der Hand Fragen von Journalisten bei einem Stop in Bremen. Rösner und Degowski werden im März 1991 zu lebenslanger Haft verurteilt, Rösner mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Foto: dpa Hans-Jürgen Rösner bei einem seiner Interviews aus dem Fluchtauto heraus.

Foto: dpa Während das Auto von Fotografen und Reportern umzingelt ist, bedroht Dieter Degowski Silke Bischoff mit seiner Waffe. Sie wurde später getötet.

Foto: dpa 18. August 1988: Degowski bedroht in Köln die Geisel Silke Bischoff mit einer Waffe. Bischoff starb später durch eine Kugel aus der Waffe von Degowskis Komplizen Rösner

Foto: ap Nach der Geiselnahme von Gladbeck kommen die Bankraeuber und ihre Geiseln am 18. August, 1988, in ihrem Fluchtauto in die Koelner Innenstadt in der Fussgaengerzone, wo sie von Neugierigen, Fotografen und Reportern umringt werden.

Foto: dpa Hans-Jürgen Rösner beantwortet mit einer Pistole in der Hand die Fragen der Journalisten.

Foto: dpa Als der Fluchtwagen am 18. August 1988 in der Kölner Innenstadt hielt herrschte schnell dichtes Gedränge.

Foto: Franz-Peter Tschauner 18. August 1988: Der Fluchtwagen der Geiselnehmer (r), der von einem Mercedes der Polizei auf der Autobahn A3 bei Bad Honnef gestoppt wurde.



Foto: ap Maskierte Beamte eines Sondereinsatzkommandos stehen am 18. August 1988 auf der Autobahn A3 bei Bonn neben dem gestoppten Fluchtauto der Gladbeck-Geiselnehmer.

Foto: Holger Arndt Das traurige Ende einer Geiselnahme: Kreuz zum Gedenken an Silke Bischoff.

Der Zweiteiler „Gladbeck“ transportierte die Banalität des Bösen geradezu enttäuschend authentisch. Selbst das Erzähltempo kehrte zurück in die 80er Jahre. Ermüdend lange Kameraeinstellungen imitierten den Fernsehstil von damals. Mit der Folge, dass sich meine zwangsverpflichteten Kinder schon nach einer Viertelstunde eine interessantere Beschäftigung suchten. Einfach zu langweilig, das Ganze.

Heutzutage kämpft die Welt mit einer ganz anderen Schlagzahl gegen ganz andere Probleme. Die Einschaltquote: Teil eins erreichte fünf Millionen Zuschauer – immerhin drei Prozent mehr als das Finale der RTL-Kuppelshow „Bachelor“.