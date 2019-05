Beliebte Kinderserie der 80er Jahre

Die roten Blutkörperchen transportieren in der beliebten Zeichentrickserie "Es war einmal das Leben" Sauerstoffbläschen in ihren Rucksäcken durch die Blutbahnen eines Menschen.

Bonn. Ab Juni wird der Sauerstoff wieder von kleinen Lebewesen durch den Körper getragen und ein weiser alter Mann mit Bart erklärt den menschlichen Körper. "Es war einmal das ... Leben" kehrt zurück ins Fernsehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2019

Ein leichter Husten, etwas Kopfschmerzen und erhöhte Temperatur, alle Anzeichen sprechen für eine Grippe. In der TV-Serie "Es war einmal ... das Leben" nehmen Professor Maestro, Polizeioffizier Pierrot und seine junge Freundin Leutnant Psi den Kampf gegen die drohende Gefahr auf. Die Serie aus den 1980er Jahren hat Kultcharakter. Nun kehrt sie ins Fernsehen zurück.

Die oben genannten Figuren befinden sich im menschlichen Körper, so lautet zumindest der erzählerische Rahmen der Serie. Diese zeichnet sich dadurch aus, das komplexe Themen, wie zum Beispiel die Verdauung, in einfachen Bildern und Geschichten erklärt werden und so für Kinder sehr leicht zu verstehen sind. Sogar an Hochschulen sollen einige Folgen in bestimmten Studienbereichen zu Lehrzwecken benutzt worden sein.

Ab den ersten Juni werden samstags und sonntags zwischen 15 und 16 Uhr alle 26 Episoden in den kommenden Wochen ausgestrahlt, wie der Bayrische Rundfunk berichtet. Dann heißt es wieder in der altbekannten Titelmelodie: "Spürst du es in dir...".