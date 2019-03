Vorschau auf die 8. Staffel

Peter Dinklage als Tyrion Lannister und Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in einer Szene der siebten Staffel von "Game of Thrones".

06.03.2019 Los Angeles. Seit Monaten fiebern "Game of Thrones"-Fans auf die finale Staffel der Erfolgsserie hin. Nun gibt es einen ersten langen Trailer, der unter anderem eine riesige Schlacht andeutet.

Düsterer Vorgeschmack für GoT-Fans: Der erste Trailer für die achte „Games of Thrones“-Staffel ist jetzt im Netz. Der Sender HBO veröffentlichte am Dienstag ein knapp zweiminütiges Video zur Einstimmung auf die letzte Staffel der Kultserie, die am 14. April in den USA anläuft. In der Nacht zum 15. April soll die erste Folge der Staffel dann auch in Deutschland bei Sky abrufbar sein.

Arya Stark (Maisie Williams) läuft angsterfüllt durch dunkle Gänge. Über den Kopf von Sansa Stark (Sophie Turner) fliegen riesige Drachen hinweg. Heere bereiten sich auf eine drohende Schlacht gegen eine Armee von Untoten vor. Jon Schnee (Kit Harington) beschwört unterdessen die Ankunft der Gegner. „Sie kommen. Unser Feind stoppt nicht, wird nicht müde, hat keine Angst“, sagt die Fantasy-Figur in dem Trailer. Zu sehen sind auch bekannte Charaktere wie Daenerys Targaryen und Tyrion Lannister.

Die Produktion der sechs finalen Episoden hatte im Oktober 2017 begonnen. Die Fantasy-Serie wurde nach den Romanen von George R.R. Martin verfilmt und vielfach ausgezeichnet. (dpa)