2019 in den Kinos

BONN. Woody, Buzz Lightyear und Co. kommen zurück ins Kino. Am Montag wurde ein erster Trailer zu "Toy Story 4" veröffentlicht. Der Film startet im Oktober 2019 in den deutschen Kinos.

Von Laszlo Scheuch, 13.11.2018

Neun Jahre ist es inzwischen her, dass die Abenteuer, die Cowboy Woody, Space-Ranger Buzz Lightyear und Co. im Kinderzimmer von Andy erleben, in "Toy Story 3" über die Kinoleinwände flimmerten. Fans der Pixar und Disney-Produktion können sich allerdings freuen, denn das lange Warten auf eine Fortsetzung hat bald ein Ende. Wie jetzt bekannt wurde, kommt im kommenden Jahr "Toy Story 4" in die deutschen Kinos.

Ein am Montag veröffentlichter Trailer verrät zwar noch nicht allzu viel, wurde in nicht einmal 24 Stunden allerdings schon mehr als fünf Millionen Mal bei YouTube geklickt. Klar ist nach Sichten des Trailers: Woody und seine Kameraden bekommen im Spielzimmer Zuwachs von "Forky". Welches Abenteuer sie mit dem Spielzeug, das einer Gabel ähnelt, erleben, ist noch unklar.

Regie bei "Toy Story 4" führt Josh Cooley. Der Film startet im Juni in den USA, im Oktober 2019 soll er in die deutschen Kinos kommen.