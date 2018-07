Netflix-Serie

Bonn. Wie geht es mit der Erfolgsserie "Stranger Things" weiter? Über die kommende dritte Staffel ist erst wenig bekannt, nun gibt es einen ersten Teaser, der möglicherweise einen neuen Schauplatz vorstellt.

Von Alexander Hertel, 17.07.2018

Über die dritte Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" ist noch wenig bekannt. Weder Details über die Handlung noch mögliche neue Figuren sind bisher bekanntgegeben worden. Nun wurde auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie ein neuer Teaser veröffentlicht, der möglicherweise einen neuen Schauplatz vorstellt.

Die dritte Staffel soll wieder in der Kleinstadt Hawkins spielen, eine größere Rolle könnte einem Einkaufszentrum zukommen. In dem knapp eineinhalb Minuten langen Clip wird ein die sogenannte Starcourt Mall im Stil eines Werbeclips vorgstellt. Zudem ist mit Steve ein Charakter aus den ersten beiden Staffeln in einem Eisladen zu sehen. Ein Fingerzeig, dass die Starcourt Mall zum wichtigen Handlungsort wird und neue Monster dort ihr Unwesen treiben werden?

Dem Branchenmagazin Deadline verriet Produzent und Regisseur Shawn Levy, dass die dritte Staffel im Vergleich zu den ersten Staffeln "definitiv noch düsterer wird". Zudem glaube er, dass "der Zuschauer die Orte lieben werde". Schauspieler David Harbour sagte zudem, dass sich die neue Staffel an Filmen aus dem Jahr 1985 orientieren werde, ohne bestimmte Titel zu nennen. Es könnte sich womöglich um die Fortsetzung des Horror-Klassikers "Dawn of the Dead" handeln, dessen erster Teil in einem Einkaufszentrum gespielt hat, aber auch um "Zurück in die Zukunft" oder "Die Goonies", die alle 1985 erschienen sind. Wann Netflix die neue Staffel veröffentlicht, ist noch unklar.