Show bei RTL

16.10.2018 Berlin. Im Januar heißt es bei RTL wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Nun sollen die ersten beiden Kandidaten für das Dschungelcamp feststehen.

Rund ein Vierteljahr vor dem Start des RTL-Dschungelcamps „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ beginnt die Gerüchteküche wieder zu brodeln. Nach Angaben der „Bild“-Zeitung (Dienstagsausgabe) werden Schauspielerin Sibylle Rauch (58) und Domenico De Cicco (35), Teilnehmer der RTL-Kuppelshow „Bachelor in Paradise“, in den australischen Urwald geschickt. Rauch wurde unter anderem mit ihren Auftritten in den Filmen wie „Eis am Stiel“ bekannt. Ein RTL-Sprecher verwies darauf, dass sich der Sender nicht an Spekulationenüber die Teilnehmer beim nächsten Dschungelcamp beteilige.

Neu ist jedoch, dass RTL auf der Homepage seines Senders dieses Jahr auch über die Gerüchte berichtet. In der Dschungelshow spielen voraussichtlich ab Januar mehrere mehr oder wenige prominente Zeitgenossen gegeneinander. Wer es am längsten im Urwald aushält und nicht vom Publikum abgewählt wird, darf sich „Dschungelkönig“ nennen. In diesem Jahr holte sich Jenny Frankhauser, Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger, die Krone. (dpa)