Ungebremst populär

Günther Jauch will weiter Fragen stellen.

25.08.2017 Berlin. Günther Jauch und der Sender RTL verlängern ihren Vertrag von Saison zu Saison per Handschlag. Zwei weitere Halbjahres-Staffeln wird es bis Mitte 2018 geben. Was danach kommt, weiß noch niemand. Solange alle Spaß an dem Quiz haben, kann es aber wohl weitergehen.

Ein Ende des RTL-Rateklassikers "Wer wird Millionär?" ist derzeit nicht abzusehen. "Solange das Publikum, RTL und ich Freude an der Sendung haben, wird es sie weitergeben", sagte der Moderator Günther Jauch (61) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

"Mir macht die Sendung großen Spaß und im Moment spricht nichts dagegen, dass das noch lange so bleibt." Die "Bild"-Zeitung hatte am Freitag die Frage gestellt: ""Wer wird Millionär?" nach 18 Jahren vor dem Aus?"

Jauch und RTL verlängern immer per Handschlag, derzeit steht die Vereinbarung für zwei weitere Halbjahres-Staffeln bis Mitte 2018. Ein RTL-Sprecher unterstrich die "erfolgreiche Zusammenarbeit" mit dem populären Moderator. "Durchschnittlich fünf Millionen Zuschauer - im ersten Halbjahr 2017 - haben auch noch nach 18 Jahren sehr viel Spaß an der Sendung, genau wie wir", teilte er mit. "Grund genug, um auch über 2018 hinweg positiv in die Zukunft von "Wer wird Millionär" zu blicken."

Im Juni hatte Jauch auf die Frage der Deutschen Presse-Agentur, ob er im September 2019 den 20. Geburtstag der Show feiern werde, gesagt: "Da lege ich mich ungern fest. Zum Erfolg einer Sendung gehören ja immer drei: Der Zuschauer, dem die Sendung über eine so lange Zeit weiter gefallen soll. Der Sender, der sich das Programm länger wünscht, und ein Moderator, der immer noch großen Spaß an dem Format hat."

Und auf die Frage, ob die Sendung vielleicht eines Tages ohne ihn fortgesetzt werden könnte, antwortete Jauch: "Ganz ehrlich: Die Frage könnte ich selbst mit allen Jokern dieser Welt nicht beantworten. Wenn es soweit ist, empfehle ich den Publikumsjoker!" (dpa)