Los Angeles. Das Erfolgsduo Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio hat sich einem neuen Filmprojekt gewidmet. Es geht um eine Mordserie an Mitgliedern eines Indianerstammes, Öl und die Anfänge des FBI.

Von Karsten Lettau, 25.10.2018

Sie bilden eines der erfolgreichsten Duos Hollywoods. Die gemeinsamen Filme von Regie-Legende Martin Scorsese und Superstar Leonardo DiCaprio haben zusammen über 1,3 Milliarden Dollar eingespielt und wurden mit neun Oscars geehrt - bei insgesamt 31 Nominierungen. Wenn diese beiden Schwergewichte sich zusammentun, darf man einiges erwarten.

Die Story von "Flower Moon" folgt realen Geschehnissen aus den 1920er-Jahren. Es geht um eine Mordserie an Mitgliedern eines Indianerstammes in Oklahoma, auf deren Land Öl entdeckt wurde. Die Ermittlungen bilden dabei den ersten großen Fall für die damals noch junge amerikanische Polizeibehörde FBI.

Wie Scorseses langjähriger Production Designer Dante Feretti - selber dreifacher Oscar-Gewinner - dem Fachblatt Variety berichtete, sollen die Dreharbeiten im nächsten Frühjahr beginnen.

Die Buchvorlage "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI" aus dem Jahr 2017 ist bereits ein Bestseller. Die Rechte an dem Stoff waren der Produktionsfirma Imperative Entertainment immerhin fünf Millionen Dollar wert.

Die Filme von Martin Scorsese und Leonardo Dicaprio Foto: Fox Gangs of New York (2002) Das heruntergekommene Viertel Lower Manhattan - bekannt als "Five Points" - im New York der frühen 1860er, ist von Kriminalität, Prostitution, Diebstahl und Mord beherrscht. Sechzehn ganze Jahre nach dem Mord an seinem Vater im Zuge eines Bandenkrieges kehrt der irischstämmige Immigrant Amsterdam Vallon zurück, um seinen Tod zu rächen. Der Film ging 2002 mit insgesamt zehn Oscar-Nominierungen als Favorit ins Rennen, am Ende jedoch leer aus.

Aviator (2004) Das Biopic erzählt aus dem Leben des exzentrischen Amerikanischen Milliardärs Howard Hughes, von seinen frühen Jahren als Filmemacher, von seiner Leidenschaft für die Luftfahrt und der Konkurrenz zwischen seiner Fluglinie TWA und dem ewigen Rivalen Pan AM und seinen Frauengeschichten, allen voran seiner langen Beziehung mit Audrey Hepburn. Insgesamt erhielt der Film fünf Oscars. DiCaprio war zwar nominiert, musste sich aber Jamie Foxx als Ray Charles geschlagen geben. Cate Blanchett wurde hingegen als Katherine Hepburn mit dem Preis für die beste Nebenrolle bedacht.

Foto: Franck Robichon / epa The Departed (2006) Im Remake des Hongkong-Thrillers "Infernals Affairs" führt die Polizei in Boston einen erbitterten Kampf gegen organisierte Kriminalität. DiCaprio wird als junger Undercover-Polizist Billy Costigan in das Mafia-Syndikat des Unterweltkönigs Frank Costello eingeschleust. Gleichzeitig hat auch Costello einen Informanten in der Polizei. Bei den Oscars räumte "The Departed" in den Kategorien Bester Film, Regie, Drehbuch und Schnitt ab.

Foto: dpa-Film Shutter Island (2010) In den 50er-Jahren soll DiCaprio als US-Marshal Teddy Daniels das Verschwinden einer Patientin aus dem Ashecliffe Hospital für psychisch gestörte Schwerverbrecher untersuchen. Die Kritiken waren gespalten und der Film fand bei den Oscars keinen Anklang, wurde jedoch bei zahlreichen kleineren Verleihungen für diverse Preise nominiert.

Foto: Christophe Archambault Wolf of Wallstreet (2013) Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des Börsenmaklers Jordan Belfort und erzählt von seinem rasanten Aufstieg, seinem ausschweifenden Leben, bis hin zu seinem Absturz und seiner Inhaftierung wegen Betruges. Bei der Oscarverleihung 2014 wurde der Film in insgesamt fünf Kategorien nominiert, als bester Film, Haupt- und Nebendarsteller, sowie Regie und Drehbuch, ging letzten Endes aber leer aus.

Damit sich die Investition lohnt, wurde auch für das Drehbuch ein oscarprämierter Vollprofi engagiert. Eric Roth war unter anderem verantwortlich für "Forrest Gump" und "Der seltsame Fall des Benjamin Button".

Die Voraussetzungen für einen Erfolg bei den Academy-Awards sind also auch dieses Mal nicht die schlechtesten. Auch wenn Michael Ballhaus leider nicht mehr für die Kamera zur Verfügung steht.