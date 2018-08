Neuer Roman von Timur Vermes

BONN. Timur Vermes' neuer Roman "Die Hungrigen und die Satten" fesselt den Leser. Das Buch ist gnadenlos unterhaltsam. Bekannt wurde der Autor mit seinem später verfilmten Bestseller "Er ist wieder da".

Von Hartmut Wilmes, 27.08.2018

„Der Hund stellt das Wedeln ein und geht weiter. So ähnlich hat sich Europa das mit den Flüchtlingen vorgestellt.“ Und liegt damit in Timur Vermes' Roman „Die Hungrigen und die Satten“ furchtbar falsch. Zumal sich TV-Liebling Nadeche Hackenbusch als „Engel im Elend“ in jenes afrikanische Lager aufmacht, das in naher Zukunft zwei Millionen Menschen meilenweit von Europa entfernt kaserniert hält.

Vermes Roman beginnt als knackige Mediensatire, in der Regenbogenjournalistin Astrid von Roëll die Pseudo-Barmherzigkeit von Nadeche als seifige Schnulze verkauft. Dann aber lernt die Quotengarantin den Flüchtling Lionel kennen und lieben. Und als der einen cleveren Treck gen Deutschland organisiert, mutiert Nadeche vom Rauschgoldengel zur Samariterin.

Wie die Asylsuchenden hat auch der Roman kaum Durststrecken zu überwinden, bewegt sich aber im Gegensatz zum Treck ziemlich rasant. Vermes packt den Leser und lässt ihn nicht mehr los, bis die Massen unmittelbar am Starkstromzaun vor der Grenze stehen.

Gnadenlos unterhaltsamer Roman

In Ohrensessel eines bräsigen Gutmenschentums mag sich der Autor nicht räkeln, vertraut stattdessen einem clever kalkulierten Plot, der die politischen Optionen ohne Denkverbote durchdekliniert. Irgendwann ist dabei gründlich Schluss mit lustig, und Vermes tauscht seine bissige Ironie gegen beinharte Kompromisslosigkeit.

Ob man die letzte Eskalation gedanklich nachvollzieht oder nicht: Dies ist ein gnadenlos unterhaltsamer Roman, der sogar den Mut hat, einen verblüffenden Vorschlag zur Lösung der Probleme anzubieten.

Timur Vermes: Die Hungrigen und die Satten. Roman, Eichborn, 512 S., 22 Euro.