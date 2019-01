Jason Reitman führt Regie

16.01.2019 LOS ANGELES. Der 1980er-Jahre-Kinohit "Ghostbusters" kommt zurück ins Kino. Regisseur wird Jason Reitman, Vater von Ivan Reitman, der Regie beim ersten "Ghostbusters"-Film 1984 führte.

Der Regisseur Jason Reitman wird wie sein Vater Ivan Reitman in den 1980ern einen „Ghostbusters“-Film drehen. Jason Reitman schrieb am Dienstagabend bei Twitter, er habe „endlich die Schlüssel zum Auto bekommen“. Er soll Regie bei einem neuen „Ghostbusters“-Film für Sony Pictures führen, der im Sommer 2020 veröffentlicht werden soll. „Entertainment Weekly“ berichtete zuerst darüber. Wer in dem Film mitspielen soll, war zunächst nicht bekannt.

Ivan Reitman war Regisseur des ersten „Ghostbusters“-Films, der 1984 herauskam, und der Fortsetzung von 1989. Das Filmstudio Sony Pictures teilte mit, der neue Film werde das nächste Kapitel der Original-Geschichte sein. Sony hatte „Ghostbusters“ 2016 mit Frauen in den Hauptrollen neu aufgelegt. Doch der teure Film war kein Kinoerfolg.

Finally got the keys to the car. #GB20 https://t.co/T1Np2lRQl1 — Jason Reitman (@JasonReitman) 16. Januar 2019

(ap)