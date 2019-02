BONN. Mit einem Wort-Rätsel auf der Homepage der Punkband Ärzte sorgen Bela, Farin, Rod aktuell für wilde Spekulationen. Gesucht wird ein Wort mit acht Buchstaben. Der Erste ist ein A. A, wie Abschied?

Von Giacomo Zucca, 08.02.2019

Dass die Berliner Punkband "Die Ärzte" gerne mal mit Rätseln und Hidden-Tracks spielen ist bekannt. Doch das neuste auf ihrer Homepage wird so manchem Ärzte-Fan Angst machen.

Gesucht wird ein Wort mit acht Buchstaben. Wer den richtigen Buchstaben eingibt kann sich ein "musikalisches Puzzleteil" runterladen. Die Mp3-Datei enthält eine kurze Ballade, auf der Frontmann der "besten Band der Welt" Farin Urlaub mit den Zeilen "Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen".

Auch die Zeilen "Man wird sich lange noch an uns erinnern, du musst jetzt Stark sein, hier nimm meine Hand" klingen nach einem Abschied der Band. Ob das Wort "Abschied" mit seinen acht Buchstaben auch das gesuchte Wort auf der Homepage ist, wird sich zeigen. Um Mitternacht kann man den zweiten Buchstaben eingeben und das nächste Puzzleteil runterladen.

Die Band "Die Ärzte" hat sich im Jahr 1982 gegründet und ist nach einer kurzen Trennung seit 1993 in der Besetzung Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González. Im diesen Jahr geben sie nach einer längeren Pause wieder Konzerte in ganz Europa. In Deutschland sind sie Headliner bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park.