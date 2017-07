Buchtipp „White Tears“

Hari Kunzrus Roman „White Tears“ rührt an Amerikas blutigen Wurzeln. Der Autor, der gerade in New York lebt, stürzt seinen Helden samt seinen Lesern zeitlupenhaft ins Bodenlose

Von Hartmut Wilmes, 19.07.2017

„Die Gegenwart ist trocken, doch sobald man Hall drauflegt, hört man die Zeit rückwärts laufen, in Echo und Desaster.“ Der Soundtüftler Seth beschreibt so seine Methode, aktuelle Bands wie Klassiker aus den 20er Jahren klingen zu lassen. Doch er ahnt nicht, dass er und sein reicher Freund Carter bald selbst in einen blutverschmierten Zeittunnel gezerrt werden.

Dabei beginnt Hari Kunzrus Roman „White Tears“ wie eine aalglatte Erfolgsgeschichte. Seth und Carter, zwei weiße Hipster Mitte zwanzig, reiten in New York als Musikproduzenten auf der Erfolgswelle ihres Retro-Trends. Beide verachten die digitale Seelenlosigkeit, schwärmen von Schellackplatten und vom „Schwingen einer Saite aus Tierdarm“. Vor allem aber frönen sie einer fatalen Vorliebe für schwarze Musik. Alles beginnt mit einem Lauschangriff: Eines Tages nimmt Seth im Washington Square Park per Richtmi-krofon den unbekannten Blues-Song eines Afroamerikaners auf. Carter ist elektrisiert, reinigt den Titel von allen Stadtgeräuschen und stellt ihn als wiederentdecktes Werk des erfundenen Sängers Charlie Shaw ins Netz.

Nun kippt die Story ins Gespenstische. Ein alter Plattensammler, der sich JumpJim nennt, will genau diesen Song einst gehört haben – und zwar von Charlie Shaw, der dann in den 50er Jahren scheinbar vom Erdboden verschluckt wurde.

Bald darauf wird Carter in der Bronx ins Koma geprügelt, und für Seth steht fest: „Etwas hatte sich an Carter und mir festgesaugt, ein Tentakel aus der Vergangenheit, und wenn wir uns nicht davon lösten, würde es uns in Tod und ewige Stille ziehen.“

Doch zum Loslassen ist es zu spät, und der 1969 in London geborene Autor schickt Seth und Carters kapriziöse Schwester Leonie auf einen Höllentrip nach Mississippi, zu Amerikas vergifteten Wurzeln. Bald wird die Gegenwart porös, durchlässig für das verdrängte Grauen der Sklaverei, dem der Blues entsprang. Und der Ich-Erzähler Seth kann sich seiner selbst nicht mehr sicher sein, da er längst im Klammergriff jenes Dämons steckt, der Charlie Shaw heißt.

Hari Kunzru, der gerade in New York lebt, stürzt seinen Helden samt seinen Lesern zeitlupenhaft ins Bodenlose. In brillanter Parallelführung lässt er JumpJim damals und Seth heute in den Süden fahren, wo Voodoo-Zauber, Trance und übernatürliche Parallelwelten an Alan Parkers Film „Angel Heart“ erinnern. Doch der Roman begnügt sich nicht mit suggestiver Albtraumlogik und Southern Horror. Dieses Buch ergründet die Seele des Blues und erzählt ebenso mysteriös wie letztlich schlüssig von Familienflüchen und der Rache der Geschundenen.

Seth, Carter und Leonie müssen bezahlen – für die frivole Aneignung der schwarzen Musik durch die Weißen und für Amerikas bis heute nicht abgebüßte Sünden an den Afrikanern. Der Teufelspakt mit Charlie Shaw mündet in Mord, Wahn und Tränen, doch „White Tears“ endet in der noblen Gesellschaft von Joseph Conrads „Herz der Finsternis“.

Hari Kunzru: White Tears. Roman, aus dem Englischen von Nicolai von Schweder-Schreiner, Liebeskind, 356 S., 22 Euro.