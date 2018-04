Streit um erhöhte Preise

Manche Radioanstalten besitzen eigene Antennen und sind dadurch unabhängig von Sendernetzbetreibern. Andere jedoch, so etwa MDR, NDR in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschlandradio betreiben keine eigene Sende-Infrastruktur, sondern beauftragen dafür Dienstleister wie Uplink aus Düsseldorf und Divicon aus Leipzig. Diese Firmen müssen nun mit den Antennenbetreibern die Preise für die Miete der Antennen aushandeln, was bislang nicht gelungen ist.

Während im Wesentlichen zwei Unternehmen den Sendenetzbetrieb von Media Broadcast übernommen haben, wurden die daran montierten Antennen an mehrere Investoren verkauft. Nun werden höhere Preise für die Nutzung der Antennen verlangt.