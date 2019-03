Szene aus dem Kinofilm "The Avengers: Age of Ultron".

Bonn. Marvel-Fans können es kaum erwarten bis im April die Fortsetzung des letzten Avengers-Film "Infinity War" in die Kinos kommt. Jetzt wurde der neueste Trailer des Fantasy- und Science-Fiction-Blockbusters veröffentlicht.

Von Thomas Faßbender, 15.03.2019

Der bislang letzte Teil unter dem Titel "Avengers: Infinity War" war mit über zwei Milliarden Dollar Kino-Einnahmen der bisher erfolgreichste Marvel Film aller Zeiten. Millionen Fans der Reihe warten seitdem gespannt auf die Fortsetzung des Superhelden-Spektakels. Der intergalaktische Titan Thanos hat mit seinem Plan, alle sechs Infinity-Steine zu versammeln und mit ihrer Macht das halbe Universum auszulöschen am Ende des letzten Avengers-Streifen mutmaßlich Erfolg gehabt. Das Schicksal des halben Universums scheint besiegelt.

Jetzt ist der zweite Trailer zur Fortsetzung der Marvel-Filmreihe erschienen. Um die Story von Endgame wurde bisher ein großes Geheimnis gemacht, auch im neuen Trailer erfährt man nichts über die Zukunft der zu Staub gewordenen Superhelden oder über Thanos. Im April diesen Jahres kommt es für alle zum vermutlich endgültigen Showdown um die Vorherrschaft des Universums und die Zukunft der Menschheit, sowie die der Avengers. Unter dem Titel "Endgame" zieht die Superheldentruppe um Ironman und Captain America gegen den übermächtigen und nun scheinbar unbesiegbaren Thanos in die entscheidende Schlacht.

Am 25. April startet der Kino Blockbuster unter dem Titel "Avengers: Endgame" in den deutschen Kinos und der neue Trailer verspricht einiges. Captain Marvel hat ihr Debüt und wird die verbliebenen Avengers im Kampf gegen Thanos unterstützen, außerdem verrät der Trailer die Rückkehr von Ironman und Nebula zur Erde, die am Ende in weißen Avenger-Anzügen scheinbar in den Endkampf ziehen. Der zweite Trailer lässt allerdings noch jede Menge Spielraum für Überlegungen und beantwortet keine der großen Fragen, aber er verspricht ein episches "Endgame" und ein echtes Popcorn-Kinovergnügen.