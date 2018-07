Filme und Serien

San Diego. Von "Phantastische Tierwesen 2" über "Godzilla 2" bis zu "The Walking Dead": Auf der Comic-Con wurden wieder einige neue Trailer auf kommende Film- und TV-Highlights gezeigt.

Von Alexander Hertel, 23.07.2018

Die Comic-Con in San Diego hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zur weltgrößten Comicmesse dieser Art entwickelt. Dutzende Stars aus Film und Fernsehen stellen dort ihre kommenden Projekte vor, die Verleiher nutzen die Strahlkraft der Messe, um Trailer der neuesten Filme und Serie zu prsäentieren. Auch bei der diesjährigen Comic-Con konnten sich Fans auf einige Ausschnitte kommender Produktionen freuen. Wir stellen zehn Highlights vor:

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

Die Fortsetzung zum Harry-Potter-Spin-off "Phantastische Tierwesen" kommt unter dem Artikel "Grindelwalds Verbrechen" am 15. November in die deutschen Kinos.

Aquaman

Das neueste Comic-Abenteuer aus dem Hause DC handelt von Aquaman. Nach seinem Auftritt in "Justice League" an der Seite von Batman, Wonder Woman und Co. bekommt der Superheld nun seinen Solo-Film. Start ist am 20. Dezember 2018.

Godzilla II: King of the Monsters

Nach dem Godzilla-Film von 2014 und dem Abenteuer-Spektakel "Kong: Skull Island" kommt demnächst mit "Godzilla II: King of the Monsters " ein weiteres Kapitel aus dem Monster-Universum von Warner in die Kinos. Der Film soll am 30. Mai 2019 starten.

Glass

Mit "Glass" setzt Regisseur M. Night Shyamalan die Handlungen seiner beiden Thriller "Unbreakable" von 2000 und "Split" von 2006 in einem Film fort. Kinostart ist der 17. Januar 2019.

Shazam!

Einen etwas anderen Superhelden-Film aus dem DC-Comic-Universum erwarten Fans mit "Shazam!". Die Action-Komödie soll am 4. April 2019 in den deutschen Kinos starten.

The Walking Dead

In die mittlerweile neunte Staffel geht im Herbst die Zombie-Serie "The Walking Dead". Start der neuen Folgen ist der 7. Oktober.

Star Trek: Discovery

In 2019 startet auf Netflix die zweite Staffel der Science-Fiction-Serie "Star Trek: Discovery".

Star Wars: The Clone Wars

Disney hat auf der Comic-Con überraschend die Fortsetzung der Animationsserie "Star Wars: The Clone Wars" angekündigt. 2014 war die Serie abgesetzt worden, nun soll es eine siebte Staffel geben. Fans müssen sich allerdings noch gedulden: Zu sehen sein, sollen die Folgen erst im Herbst 2019.

Doctor Who

Die Serie "Doctor Who" geht mittlerweile in die elfte Staffel. Der neue Doktor wird gespielt von Jodie Whittaker. Ein genaues Veröffentlichungsdatum der neuen Folgen gibt es allerdings noch nicht.

Better Call Saul

Bereits im August geht es weiter mit "Better Call Saul". Das "Breaking Bad"-Spin-off um den Anwalt Jimmy Mcill und seinen Werdegang zu Saul Goodman soll sich in der anstehenden vierten Staffel näher seiner Mutterserie annähern. Ab dem 6. August veröffentlicht Netflix wöchentlich eine neue Folge.

The hype is real! Here is the full @Comic_Con International trailer for #BetterCallSaul premiering August 6th 9/8c on @AMC_TV pic.twitter.com/ShbsfuEKdt — Better Call Saul (@BetterCallSaul) 19. Juli 2018