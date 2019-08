Bei Netflix laufen wieder neue Serien an.

Inhaltsverzeichnis Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4

BONN. Neuer Monat, neue Serien-Highlights: Wir verraten, was die großen Streamingdienste Netflix, Amazon Prime und Sky im September neu in ihrem Sortiment haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.08.2019

Die Sommerferien enden und Netflix-, Amazon-Prime- und Sky-Anhänger können sich auf neue Highlights im September freuen. Serien-Junkies sollten viel Zeit für zahlreiche Weiterführungen und einige Neustarts einplanen. Wir geben einen Überblick:

Netflix

1 Skylines

In "Skylines" geht es nach Frankfurt, wo die Welten aus Hip-Hop, organisiertem Verbrechen und zwielichtigen Immobiliengeschäften gnadenlos aneinandergeraten. Das neue deutsche Crime-Drama startet am 27. September.

2 The Politician

Ebenfalls am 27. September feiert "The Politician" Premiere. In dieser US-Serie muss sich der High-School-Schüler Payton auf dem Weg zum US-Präsidenten erst einmal auf der politischen Bühne seiner High School beweisen.

3 Élite

Ab dem 6. September setzt Netflix "Élite" mit der zweiten Staffel fort. Es geht zurück an die exklusive spanische Privatschule Las Encinas, wo nach dem Mord an einer Schülerin, ein weiterer verschwindet. Außerdem verschieben sich Allianzen, füttern neue Freunde das Drama und dunkle Geheimnisse geraten außer Kontrolle.

4 Zwischen zwei Farnen: Der Film

Zach Galifianakis bricht auf der Suche nach berühmten Interviewpartnern für seine No-Budget-Talkshow "Zwischen zwei Farnen" zu einem Roadtrip auf. Das kultige Interview-Format feiert seine Rückkehr als Netflix Film und gibt erstmals Einblicke hinter die Kulissen.