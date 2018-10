Netflix, Sky und Amazon Prime

Bonn. "The Walking Dead", "4 Blocks" oder die Hexe Sabrina? Im Oktober starten wieder einige neue Serien auf Netflix, Amazon Prime und Sky. Wir stellen die Neuheiten vor.

Von Alexander Hertel, 01.10.2018

Auch im Oktober gibt es wieder einige Neuerscheinungen sowie Verlängerungen von bereits bekannten Serien auf Amazon Prime, Netflix und Sky. Hexe Sabrina kehrt als Serie zurück, die Marvel-Serie "Daredevil", die Drama-Serie "The Man in the High Castle" und der Zombie-Horror "The Walking Dead" gehen weiter, zudem werden die deutschen Erfolgsserien "Deutschland 83" und "4 Blocks" fortgesetzt.

Wir haben eine Liste mit einigen Highlights zusammengestellt und verraten, wann die Serien starten.

Neu auf Netflix:

1 Èlite

In der spanischen Serie "Élite" müssen sich drei Schüler aus einfachen Verhältnissen auf einer spanischen Elite-Schule beweisen. Der Kontrast zwischen den reichen und armen Schülern endet in einer Tragödie.

Die Serie startet am Freitag, 5. Oktober.

2 Spuk in Hill House

1959 erschien der Horror-Roman "Spuk in Hill House" von Shirley Jackson. Nach Verfilmungen wie "Bis das Blut gefriert" (1963) wird die Geschichte nun als Serie neu erzählt. Bei der zehnteiligen Horror-Drama-Serie handelt es sich um eine moderne Neuinterpretation, in der es um Ereignisse in einer 80 Jahre alten Villa geht, in der Dr. John Montague hofft, übernatürliche Kräfte zu entdecken.

Die Serie startet am Freitag, 12. Oktober.

3 Marvel's Daredevil

Netflix setzt die erfolgreiche Marvel-Serie "Daredevil" fort. In der dritten Staffel sitzt Wilson Fisk nicht mehr im Gefängnis und beginnt erneut, Hell's Kitchen zu korrumpieren. Um seine Stadt zu schützen, muss Matt Maurdock aus der Asche aufsteigen.

Die neuen Folgen der Comic-Serie sind ab Donnerstag, 19. Oktober, zu sehen.

4 Chilling Adventures of Sabrina

Mit der Serie und der Comicbuch-Reihe "Sabrina - Total verhext" ist die Hexe Sabrina in den vergangenen Jahrzehnten bekannt geworden. Nun kehrt die Jugendliche mit neuen Abenteuern zurück. In der Neuauflage "Chilling Adventures of Sabrina" muss sich die Titelheldin zwischen der Welt der Hexen ihrer Familie und der menschlichen Welt ihrer Freunde entscheiden.

Die Serie läuft ab Freitag, 26. Oktober, bei Netflix.

Neu auf Amazon Prime:

5 The Man in the High Castle

"The Man in the High Castle" basiert auf dem Roman „Das Orakel vom Berge“ von Philip K. Dick und beschreibt eine Welt, in der die Alliierten den Zweiten Weltkrieg verloren haben. In der dritten Staffel muss sich Protagonistin Juliana Crain mit ihrem Schicksal auseinandersetzen, nachdem sie sich in der Neutralen Zone in Sicherheit gebracht hat. Während sie mit dem Handelsminister zusammenarbeitet, um das Geheimnis der letzten verbliebenen Filme zu lüften, kehrt Joe Blake aus Berlin zurück, wo er und Juliana aufeinandertreffen.

Die dritte Staffel läuft ab Freitag, 5. Oktober.

6 Deutschland 86

Die Serie "Deutschland 86" nimmt die Geschichte von Martin Rauch, seiner Tante Lenora und ihrer Genossen von der HVA drei Jahre nach den Geschehnissen von "Deutschland 83" wieder auf. 1983 für seine Sünden nach Afrika verbannt, wird Martin nun zurück ins Feld geschickt. Dunkle Geschäfte und eine gefährliche Mission führen ihn quer durch Europa bis nach Afrika.

Die Drama-Serie geht am Freitag, 19. Oktober, weiter.

7 Lore

Die zweite Staffel der Horror-Anthologieserie präsentiert wie die Folgen der ersten Staffel erschreckende und beunruhigende Geschichten, die auf echten Menschen und wahren Ereignissen basieren. Die neuen Folgen enthalten Geschichten, die auf einem preisgekrönten Podcast sowie Originalgeschichten basieren.

Die neuen Folgen starten am Freitag, 19. Oktober.

Neu auf Sky:

8 The Walking Dead

In die bereits neunte Staffel geht die Erfolgsserie "The Walking Dead". Nachdem der Konflikt mit Negan geklärt scheint, versucht die Gruppe um Rick, Maggie und Daryl, ein neues, ruhigeres Leben in der von Zombies bevölkerten Welt zu starten. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als die gefürchtete Gruppe der Whisperer auftaucht.

Die neuen Folgen der Zombie-Serie sind ab Montag, 8. Oktober, wöchentlich zu sehen.

9 4 Blocks

Die zweite Staffel der preisgekrönten Erfolgsserie "4 Blocks" setzt die Ereignisse um Ali „Toni“ Hamady, den Anführer eines Berliner Familienclans, fort. Abbas steht wegen Mordes vor Gericht, Amara hat mit Latif einen Neuanfang gewagt, während Toni endlich wie erhofft ins Immobiliengeschäft einsteigen kann. Doch neue Probleme lauern bereits.

Die neuen Folgen werden ab Donnerstag, 11. Oktober, wöchentlich ausgestrahlt.

10 Krypton

Eine neues Kapital in der "Superman"-Geschichte schlägt "Krypton" auf. Die Serie spielt 200 Jahre vor Supermans Geburt, wo dessen Großvater Seg-El gegen den drohenden Untergang seines Heimatplaneten kämpft.

Die Science-Fiction-Serie startet am Donnerstag, 18. Oktober.