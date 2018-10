Netflix, Sky und Amazon Prime

Bonn. "Das Boot" sticht wieder in See. Diesmal in Serienformat und mit neuer Besatzung. In Mexiko versucht derweil das Guadalajara-Kartell den Drogenhandel zu kontrollieren - in einer weiteren Staffel Narcos . Wir stellen die Serien-Neuheiten im November vor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2018

Auch im November gibt es wieder einige Neuerscheinungen sowie Verlängerungen von bereits bekannten Serien auf Amazon Prime, Netflix und Sky. Neben vielen bekannten Serien, die in eine neue Runde gehen, gibt es einige vielversprechende Neuerscheinungen.

Wir haben einige Highlights zusammengestellt und verraten, wann die Serien starten.

Neu auf Sky:

1 Das Boot

Im Jahr 1981 flimmerte die Kinofassung von "Das Boot" erstmals über die Leinwände. Das Schicksal der Crew von U 96 fesselt bis heute Millionen Zuschauer. Sky greift die Thematik nun in Serienformat auf und schickt eine neue Besatzung in den Kampf. Insgesamt 40 Männer begeben sich auf die Jungfernfahrt mit U-612 und müssen schnell feststellen, dass der Einsatz nichts mehr mit Seefahrerromatik zu tun hat. Neben neuen Gesichtern darf sich der Zuschauer auch über neue Musik mit Elementen aus dem Klassiker freuen.

Die Serie startet am Freitag, 23. November.

2 Hackerville

Ein Hackerangriff wird vom Bundeskriminalamt nach Rumänien zurück verfolgt. Eine Spezialistin für Internetkriminalität wird daraufhin entsendet um den Fall zu klären. Vor Ort wird die Beamtin mit dem Chaos im modernen Rumänien konfrontiert und muss sich auch ihrer eigenen Vergangenheit stellen.

Die Serie startet am Donnerstag, 8. November.

3 House of Cards

Die Serie über das politische Machtspiel in Washington geht in die finale Staffel. Ohne Frank Underwood (Kevin Spacey) präsentiert sich dessen Frau als ebenbürtige Nachfolgerin und bekämpft neben aktuellen Feinden auch die Vergangenheit.

Serienstart ist Freitag, 2. November.

Neu bei Netflix:

4 Narcos/Mexiko

Nach Kolumbien erlebt nun das mexikanische Guadaljara-Kartell seinen Aufstieg. Erneut begibt sich ein Agent der DEA in große Gefahr, nimmt den Kampf mit dem Kartell auf und riskiert dabei nicht nur sein eigenes Leben - nach wahren Begebenheiten.

Die Serie startet am Freitag, 16. November.

5 The Kominsky Method

Hollywood-Star Michael Douglas spielt in dieser Comedy-Serie den mäßig erfolgreichen Schauspieler Sandy Kominsky. In der Serie setzt sich Douglas als Schauspielcoach mit jungen Talenten auseinander und kämpft mit den Tücken des Älterwerdens. Begleitet wird er dabei von seinem Agenten und gleichzeitig besten Freund. Dieser wird gespielt von Oscar-Gewinner Alain Arkin.

Die Serie startet am Freitag, 16. November.

6 Sick Note

In der britischen Serie gibt es ein Wiedersehen mit Rupert Grint - besser bekannt als Ron Weasley aus den Filmen mit Harry Potter. In der Rolle von Daniel Glass bekommt Grint zunächst eine Krebsdiagnose. Als er die Geschichte seinen Freunde und im privaten Umfeld erzählt, bemerkt er wie die Menschen netter zu ihm werden. Als der Arzt seine Fehldiagnose feststellt, will Glass es keinem erzählen und verliert sich in einem Netz aus Lügen, Geheimnissen und sogar Verbrechen. Viel schwarzer Humor!

Die Serie startet am Freitag, 23. November.

7 The Last Kingdom (Staffel 3)

Der Kampf gegen Wikinger und um ein vereintes England geht in die dritte Runde. König Alfred geht es gesundheitlich immer schlechter und Uhtred muss das Kommando übernehmen. Sein neuer Gegner ist der dänische Kriegsherr Sigrid.

Start ist am Montag, 19. November.

Neu bei Amazon Prime:

8 Beat

Nach Babylon Berlin steht das wilde und kriminelle Leben in der Hauptstadt wieder im Mittelpunkt. In der heutigen Clubszene ist Robert Schlag, der von allen nur "Beat" genannt wird, als Promoter unterwegs und ist bestens vernetzt. Täglich gibt er sich dem Rausch von Drogen und Technomusik hin. Als er allerdings vom europäischen Geheimdienst rekrutiert wird, ändert sich sein Leben schlagartig.

Die Serie startet am Freitag. 9. November.

9 The Gymkhana Files

Bei dieser achtteiligen und ungeskripteten Serie kommen Motorsportfans voll auf ihre Kosten. Im Mittelpunkt steht das Team von Motorsportstar und Unternehmer Ken Block. Sie wollen versuchen, das beste Auto-Video aller Zeiten zu drehen. Schon im Trailer lassen waghalsige Manöver erahnen, was von Menschen und Material verlangt wird.

Start ist am Freitag, 16.November.