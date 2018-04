Bonn. Ob Mystery, Comedy, Drama oder Thriller: Auch im Mai starten wieder viele neue Serien auf Netflix und Amazon Prime. Wir haben eine Liste mit den Neuheiten zusammengestellt.

Von Alexander Hertel, 30.04.2018

"Alles neu macht der Mai" heißt auch bei Netflix und Amazon Prime. Die Streamingdienste stellen ihren Nutzern wieder einige neue Serien zur Verfügung. So startet bei Netflix im Mai die mysteriöse Serie "The Rain", die zweite Staffel von "Dear White People" oder auch die vierte Staffel von "Unbreakable Kimmy Schmidt." Bei Amazon Prime geht es mit der deutschen Thriller-Serie "You are wanted" weiter, zudem gibt zwei neue US-Serien.

Wir geben einen kurzen inhaltlichen Überblick über die Highlights und verraten, wann genau das Binge-Watching beginnen kann:

Netflix

1 Dear White People

In der US-Serie "Dear White People" geht es um eine Gruppe afroamerikanischer Studenten der fiktiven Winchester University. Über den Inhalt der nun erscheinenden zweiten Staffel ist nur wenig bekannt. Netflix kündigt die neuen Folgen so an: Romantische Dilemmata, ein Social-Media-Troll und große Veränderungen im Armstrong-Parker-Haus bringen Sam, Lionel und Freunde an die Grenze des Machbaren.

Am Freitag, 4. Mai, veröffentlicht der Streamingdienst die zweite Staffel.

2 The Rain

Mit "The Rain" veröffentlicht Netflix im Mai die erste dänische Netflix-Originalserie. Darin ist der Großteil der Bevölkerung einem schrecklichen Virus zum Opfer gefallen, der durch den Regen übertragen wurde. Im Zentrum der Erzählung stehen zwei Geschwister, die sich nach vielen Jahren einer Gruppe Überlebender anschließt, um neuen Lebensraum zu finden.

Die dänische Mystery-Serie ist ab Freitag, 4. Mai, zu sehen.

3 Unbreakable Kimmy Schmidt

In die mittlerweile vierte Staffel geht die US-Comedyserie "Unbreakable Kimmy Schmidt". Die Serie begann damit, dass Kimmy Schmidt zusammen mit drei Frauen nach 15 Jahren einer an den den Weltuntergang glaubenden Sekte entkommt. Sie beschließt, ein neues Leben in New York zu starten. Dort trifft sie unter anderem auf Titus und Jaqueline.

In den neuen Folgen bekommt Kimmy einen Job bei einem technischem Startup, während Titus vorgibt, eine TV-Show zu haben, und Jaqueline eine Talent-Agenur gründet.

Die vierte Staffel startet am Mittwoch, 30. Mai.

Amazon Prime

4 American Crime

In der ersten Staffel der US-Dramaserie "American Crime" geht es um die (gesellschaftlichen) Auswirkungen eines Mord bei einem Einbruchs in ein Haus in Modesto, einer mittelgroßen Stadt in Kalifornien. Im Verlauf der Ermittlungen wird ein Mann angeklagt. Die erste Staffel beleuchtet die Schicksale aller beteiligten Personen und greift dabei Themen wie Rassendiskriminierung, das amerikanische Justizsystem und Vorurteile bezüglich der Opferfamilien.

Die zweite Staffel der sogenannten Anthologie-Serie, in der sich jede Staffel um neue Handlungen dreht, spielt an einer Schule in Indianapolis in Indiana. Nachdem Bilder von einem möglichen Drogen- und Alkoholexzess eines Schülers auftauchen, werden zwei Spieler der Basketballmannschaft beschuldigt, den Jungen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben.

Amazon Prime veröffentlicht am Dienstag, 1. Mai, die ersten beiden Staffeln der Serie, die nach der insgesamt dritten Staffel eingestellt wurde.

5 You are wanted

Vor einem Jahr erschien die erste Staffel von "You are wanted" mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle. Nun veröffentlicht Amazon die zweite Saffel der deutschen Thriller-Serie. In den neuen Folgen gerät das Leben von Lukas Förster (Matthias Schweighöfer) erneut aus dem Ruder: Das datensammelnde Programm "Burning Man" ist wieder verschwunden, Lukas ist erneut auf der Flucht. Seine einzige Chance ist, das Programm wiederzufinden.

Die zweite Staffel ist ab Freitag, 18. Mai, zu sehen.

6 Six

Die Serie "Six" handelt von dem Spezialeinheit-Team der Navy Seal Six, die in der ersten Staffel in Afghanistan eingesetzt war. Nach dem Tod des ehemaligen Anführers wird das Team unter neuer Führung in den Einsatz geschickt, um das Netzwerk hinter dem Attentat zu zerschlagen. Um terroristische Hotspots in Osteuropa zu infiltrieren und dem Drahtzieher einer dschihadistischen Vereinigung auf die Spur zu kommen, schließt sich die Spezialeinheit mit einer CIA-Agentin zusammen.

Die neuen Folgen der zweiten Staffel der Kriegs-Dramaserie starten am Dienstag, 29. Mai.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die weder Anspruch auf Vollständigkeit hat noch objektiven Kriterien gefolgt wäre. Auch handelt es sich nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge der Serien folgt ihrem jeweiligen Erscheinungsdatum.