Netflix, Sky und Amazon Prime

Inhaltsverzeichnis 1. Das sind die Serien-Highlights im März 2. Neuheiten bei Amazon Prime 3. Neuheiten bei Sky

Bonn. Ob Thriller, Drama oder Comedy - der März bringt erneut zahlreiche Serien-Highlights auf die Bildschirme. Wir geben einen Überblick auf Neustarts und Fortsetzungen bei Netflix, Amazon und Sky.

Von Judith Nikula, 21.02.2019

Die glitzernde, blinkende Welt der Banker bricht zusammen in "Black Monday". Ganz Europa kämpft ums Überleben in "8 Tage". Kalifornische Zombies sorgen humorvoll für Angst und Schrecken in "Santa Clarita Diet". Auch im März bieten Netflix, Amazon Prime und Sky einige Serien-Highlights an. Wir geben einen Überblick zu den Neustarts und Fortsetzungen.

Neuheiten bei Netflix

1 Formula 1: Drive to Survive

Rasante Höchstgeschwindigkeiten, dröhnende Motoren und harte Konkurrenz: Freud und Leid liegen nah beieinander in der Formel 1. Die neue Netflix-Serie "Formula 1: Drive to Survive" bietet dokumentarische Einblicke in die spannungsgeladene Welt des Rennsports. Hinter der Serie steht James Gay-Rees, preisgekrönter Produzent der Dokumentarfilme "Amy" und "Senna". Die erste Staffel besteht aus zehn Episoden.

Die Serie startet am 8. März.

2 Love, Death and Robots

Zwei viel beachtete Regisseure haben sich zusammengetan und eine Animationsserie für Netflix gedreht: David Fincher ("Fight Club") und Tim Miller ("Deadpool"). Jede Folge von "Love, Death and Robots" erzählt eine abgeschlossene Kurzgeschichte mit jeweils neuen Protagonisten, die Genres reichen von Comedy über Fantasy bis hin zu Horror.

Die erste Staffel startet am 15. März.

3 The Blacklist

Als einer der zehn meistgesuchten Kriminellen der Welt bietet Raymond "Red" Reddington dem FBI unvermittelt seine Hilfe im Kampf gegen die Unterwelt an. Einzige Voraussetzung: Reddington will ausschließlich mit der jungen Agentin Elizabeth Keen zusammenarbeiten. Nach und nach soll sie eine "Blacklist" abarbeiten und damit zahlreiche Schwerverbrecher festnehmen.

Zweimal wurde Hauptdarsteller James Spader bereits für einen Golden Globe nominiert. Erstmals ausgestrahlt wurde "The Blacklist" im Jahr 2013. Nun veröffentlich Netflix die nächste Staffel in Deutschland.

Die neuen Folgen sind ab dem 28. März verfügbar.

4 Santa Clarita Diet

Sheila und Joel Hammond waren einst ein Ehepaar wie aus dem Bilderbuch: zufriedene Immobilienmakler, die in der gediegenen Vorstadt von Santa Clarita einen unaufgeregten Alltag führen. Dann aber wandelte Sheila sich urplötzlich zum blutdurstigen Zombie - ein Umstand, der das komfortable Leben der Familie auf die Probe stellt.

Die Serie von Victor Fresco bringt die Hammonds in jeder Folge in immer absurdere Situationen. "Santa Clarita Diet" wandert durchaus gekonnt auf einem schmalen Grat zwischen Horror, Drama und Comedy. Die Hauptrollen spielen Drew Barrymore und Timothy Olyphant.

Die dritte Staffel startet am 29. März.