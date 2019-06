Inhaltsverzeichnis 1. Das sind die Serien-Highlights im Juli 2. Neuheiten bei Amazon Prime 3. Neuheiten bei Sky

Bonn. Ob Thriller, Drama oder Comedy - der Juli startet mit zahlreichen Serien-Highlights. Wir geben einen Überblick auf die Neustarts bei Netflix, Amazon und Sky.

Von Talia Sachs, 25.06.2019

Was hat es in ,,Stranger Things" mit der mysteriösen Krankheit auf sich? Wird es der Gaunerbande in Haus des Geldes gelingen ,,Rio" aus den Fängen der Polizei zu befreien? Und wie endet die finale Staffel von ,,Orange is the New Black"?

Auch im Juli bieten Netflix, Amazon Prime und Sky einige Serien-Highlights an. Wir geben einen Überblick über die Neustarts und Fortsetzungen:

Neuheiten bei Netflix

1. Stranger Things

Die dritte Staffel der Mystery-Serie ,,Stranger Things" spielt im Sommer 1985. In Hawkins gibt es einige große Veränderungen. Als wäre das aber noch nicht genug, wird die Stadt zusätzlich von Bedrohungen wie dem Demorgon-Monster und einer mysteriösen Krankheit heimgesucht.

Die Folgen der dritten Staffel sind ab dem 4. Juli verfügbar.

2. Orange is the New Black

Viele Fans dieser für den Oscar und Emmy nominierten Staffel warten schon sehnlichst auf die Fortsetzung dieser Serie. Allerdings wird die siebte Staffel gleichzeitig auch die letzte Staffel der beliebten Serie sein. Inhaltlich geht es in dieser Staffel einerseits um den Charakter Piper, der sich erst an seine kürzlich gewonnenen Möglichkeiten und Freiheiten gewöhnen muss, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Alex hingegen sitzt dort noch immer und hat auch noch einige Jahre abzusitzen.

Zu sehen sind die Folgen der siebten Staffel ab dem 26. Juli.

3. Suits

Liebhaber der beliebten Anwaltsserie dürfen sich freuen, denn endlich geht auch in Deutschland die siebte Staffel der Serie auf Netflix online. Insgesamt sind für die Serie neun Staffeln geplant. Die siebte US-amerikanische Serie wird auf jeden Fall spannend. Ob es nach Jessicas Ausstieg in der Anwaltskanzlei noch gut läuft, nachdem sie die Kanzlei verlassen hat? Und was ist eigentlich mit Mike und Rachels Hochzeit? Um all das und noch viel mehr geht es in der siebten Staffel von ,,Suits".

Alle Fans der Serie müssen sich noch bis zum 12. Juli gedulden, ab dann sind die neuen Folgen online.

4. Haus des Geldes

Im Juli gibt es auch das Comeback der Crime-Serie "Haus des Geldes". Diese geht inzwischen in die dritte Runde. Anfangs können die Bandenmitglieder, die erfolgreich ins Ausland flüchten konnten, ein paradieshaftes Leben im Ausland am Strand genießen. Doch dann ändert sich das Leben der Diebe schlagartig wieder, denn Bandenmitglied Rio wird von der Polizei geschnappt und festgehalten. Also setzt die Gaunerbande alles daran, dass ,,Rio" befreit werden kann.

Starttermin für die neuen Folgen ist der 19. Juli.

5. Workin' moms

Auch in der Fortsetzung der ersten Staffel stehen die Schwierigkeiten von Frauen im Mittelpunkt, die ihre Rolle als Mutter mit der Rückkehr in den Beruf unter einen Hut bringen müssen. Dabei gibt es so einige Schwierigkeiten, welche die Protagonistinnen, die sich in einer Mutter-Kind-Gruppe kennen gelernt haben, bewältigen müssen.

Ab dem 25. Juli sind die 20-minütigen Folgen der Comedy-Serie auf Netflix zu sehen.

Trailer