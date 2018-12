Netflix, Sky und Amazon Prime

Inhaltsverzeichnis 1. Das sind die Serien-Highlights im Januar 2. Neuheiten auf Amazon 3. Neuheiten auf Sky

Bonn. Ob Thriller, Drama oder Comedy - das neue Jahr bringt erneut zahlreiche Serien-Highlights auf die Bildschirme. Wir geben einen Überblick auf die Neustarts bei Netflix, Amazon und Sky.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2018

Es wird gruselig, lustig, traurig, herzerwärmend und mitreißend. Auch im neuen Jahr bieten Netflix, Amazon Prime und Sky einige Serien-Highlights an. Wir geben einen Überblick auf Neustarts und Fortsetzungen und verraten, wann genau das Binge-Watching beginnen kann.

Neuheiten auf Netflix

1 Sex Education

Der unbeholfene Otis Thompson geht noch zur Schule, will aber bereits in die Fußstapfen seiner Mutter, einer Sexualtherapeutin, treten. Ohne jegliche Erfahrung gründet er mit seiner rebellischen Schulfreundin Maeve eine geheime Sexualtheraphiepraxis. Gemeinsam wollen die jungen Erwachsenen ihren Mitschülern fortan bei sexuellen und romantischen Problemen helfen - und das, obwohl Otis seine Expertise bisher nur in der Theorie hat.

Die Netflix-Produktion von Laurie Nunn präsentiert eine Mischung aus Comedy und Drama. In den Hauptrollen sind Asa Butterfield, Gillian Anderson und Ncuti Gatwa zu sehen.

"Sex Education" startet am 11. Januar mit der ersten Staffel.

2 Titans

Was wäre Batman ohne Robin? Und was wäre Robin ohne Batman? Die neue Netflix-Serie "Titans" gibt eine Antwort darauf. Nach einem Streit gehen die einst unzertrennlichen Helden nämlich eigene Wege. Batman ist vorläufig verschwunden, Robin führt nun eigenmächtig ein neues Team an: Raven, Starfire und Beast Boy.

In "Titans" geht es allerdings nicht nur um den Kampf gegen das Böse. Die jungen Superhelden müssen auch gegen ihre eigenen Dämonen ankämpfen.

Die düstere Eigenproduktion von Netflix startet am 11. Januar.

3 American Crime Story

Nach der ersten Staffel rund um den Strafprozess gegen den einstigen Football-Star O. J. Simpson verarbeitet das Netflix-Format "American Crime Story" im Januar einen neuen Kriminalfall: die Ermordung des Gianni Versace.

Am 15. Juli 1997 wurde der italienische Modedesigner vor seiner Villa in Miami Beach erschossen. Täter war ein 27-jähriger Callboy und Serientäter, der zu den meistgesuchten Kriminellen des FBI zählte.

Auch die zweite Staffel von "American Crime Story" ist äußerst prominent besetzt. Die Hauptrollen spielen Penelope Cruz als Donatella Versace, Darren Criss als Serienkiller Philipp Cunanan, sowie Ricky Martin als Antonio D'Amico, damaliger Lebensgefährte des ermordeten Versace.

Die neuen Folgen der preisgekrönten Serie sind ab dem 18. Januar verfügbar.

4 Comedians der Welt

Wenn es nach Netflix geht, soll 2019 mit guter Laune beginnen. Denn im kommenden Jahr startet die neue Stand-Up-Comedy-Serie "Comedians der Welt". 47 internationale Comedians aus 13 Regionen sollen ihr Talent unter Beweis stellen. Für Deutschland treten Ilka Bessin, Enissa Amani und Kaya Yanar an.

Die Comedy-Serie beginnt am 1. Januar.