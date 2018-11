Netflix, Sky und Amazon Prime

Wie geht die Handlung in der Lieblingsserie weiter? Netflix-Zuschauer können darüber wohl bald selbst entscheiden. Die Online-Videothek will neue interaktive Formate ausprobieren.

Inhaltsverzeichnis 1. Das sind die Serien-Highlights im Dezember 2. Neu bei Amazon Prime: 3. Neu bei Sky:

Bonn. "Dogs of Berlin" ist ein Thriller über die Neonazis und die Mafia, "You" handelt von einem Stalker und "Kidding" bringt Jim Carrey zurück auf die Leinwand. Wir stellen die Serien-Neuheiten im Dezember vor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2018

Auch im November gibt es wieder einige Neuerscheinungen sowie Verlängerungen von bereits bekannten Serien auf Amazon Prime, Netflix und Sky. Neben vielen bekannten Serien, die in eine neue Runde gehen, gibt es einige vielversprechende Neuerscheinungen.

Wir haben einige Highlights zusammengestellt und verraten, wann die Serien starten.

Neu auf Netflix:

1 Dogs of Berlin

Anfang Dezember startet die neue Netflix-Serie "Dogs of Berlin". Nach "Dark" ist es die zweite deutsche Eigenproduktion des Streamingdienstes. In der Serie geht es um zwei Polizisten aus Berlin, die es mit der Unterwelt der Hauptstadt zu tun bekommen. Auslöser dafür ist der Mord an einem deutschtürkischen Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft.

Die zwei ungleichen Ermittler, gespielt von Fahri Yardim und Felix Kramer, geraten zwischen Familienclans, Neonazis und die Mafia. Nachdem andere Plattformen Formate wie "4 Blocks" in ihre Mediathek aufgenommen haben, ergänzt auch Netflix sein Angebot mit einer spannenden Thrillerserie rund um kriminelle Machenschaften in der deutschen Hauptstadt.

Die Serie startet am Freitag, 7. Dezember.

2 You - Du wirst mich lieben

Netflixfans können sich ab dem zweiten Weihnachtstag auf eine neue Serie freuen: "You - Du wirst mich lieben". Die Handlung: Der Leiter einer Buchhandlung verfällt einer aufstrebenden Schriftstellerin und entwickelt sich zu einem besessenen Stalker. Er verfolgt sie und beseitigt alle Hindernisse, die sie von ihm trennen.

Die Serie startet am Mittwoch, 26. Dezember.

3 The Protector

Mitte Dezember läuft die erste türkische Netflix-Serie an. Es geht um einen jungen Mann, der durch einen Talisman übernatürliche Kräfte erlangt und sich fortan dem Kampf gegen böse Kräfte verschreibt. In 10 Folgen soll der Protagonist Istanbul schützen und ein Rätsel aus seiner Vergangenheit lösen.

Die Serie startet am 14. Dezember.

4 Plan Coeur - Der Liebesplan

In der französischen Produktion geht es um Elsa, die bisher nur Pech in der Liebe hatte. Ihre Freudinnen machen sich Sorgen und wollen ihr unter die Arme greifen. So lernt Elsa Jules kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Doch dass diese Begegnung kein Zufall war, ahnt sie nicht.

Die Serie startet am 7. Dezember mit der 1. Staffel.

5 Fuller House - Staffel 4

Die Fortsetzung der erfolgreichen amerikanischen Sitcom "Full House" geht ab dem 14. Dezember in die vierte Runde. Die in San Francisco lebende Familie Tanner-Fuller-Gibbler ist zurück und sorgt auch weiterhin für Lacher. DJ und Steve bändeln wieder an und ein neues Familienmitglied ist ebenfalls unterwegs.

Die Serie geht am 14. Dezember weiter.

6 Berlin Station - Staffel 3

Die 2017 in Deutschland veröffentlichte amerikanische Serie "Berlin Station" wird um eine dritte Staffel ergänzt. In dieser stößt eine neue Außendienstmitarbeiterin zum Team dazu. Daniel Miller und die anderen CIA-Spione in Berlin finden sich plötzlich inmitten einer Krise zwischen Russland und den USA wieder.

Nachdem in den vorherigen Staffeln ein Whistleblower gesucht wurde und die Machenschaften einer deutschen Partei bekämpft wurden, können sich die Fans auf eine weitere spannende Staffel freuen.

Die Serie geht am 5. Dezember weiter.

7 Prison Break - Staffel 5

Für viele Serienfans gehört "Prison Break" rund um die beiden Brüder Lincoln und Michael zu den Serien die man gesehen haben muss. Die Geschichte handelt von Michael Scofield, der von der Unschuld seines inhaftierten Bruders Lincoln Burrows überzeugt ist und alles tut, um ihn aus dem Gefängnis zu befreien. Die fünfte soll die vorläufig letzte Staffel sein.

Ab dem 1. Dezember ist die Staffel bei Netflix zu sehen.