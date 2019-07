Bei Netflix laufen wieder neue Serien an.

Inhaltsverzeichnis 1. Das sind die Serien-Highlights im August 2. Amazon Prime Video 3. Sky

BONN. Neuer Monat, neue Serien-Highlights: Wir verraten, was die großen Streamingdienste Netflix, Amazon Prime und Sky im August neu in ihrem Sortiment haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.07.2019

Einen weltweit Schlagzeilen schreibenden Serienneustart suchen Netflix-, Amazon-Prime- und Sky-Anhänger im August vergeblich. Dass Serien-Junkies nicht auf dem Trockenen sitzen müssen, dafür haben die drei Anbieter jedoch gesorgt. Auch im August bieten Netflix, Amazon Prime und Sky einige Serien-Highlights an. Wir geben einen Überblick über die Neustarts und Fortsetzungen:

Netflix

1 Dear White People

Am 2. August startet die dritte Staffel der Netflix-Eigenproduktion. Der Streaminganbieter verspricht neue Figuren, neue Beziehungen und neue Geheimnisse. Während die Studenten von Winchester neue kreative Herausforderungen und romantische Möglichkeiten angehen, verändert ein charismatischer Professor das Leben auf dem Campus drastisch.

2 Wu Assasins

Mit "Wu Assasins" erweitert Netflix das Angebot der eigenen Produktionen. In der Serie tut sich ein Möchtegernkoch mit einem Mordkommissar zusammen. Ihre Mission: Ein uraltes Rätsel lösen und einen übernatürlichen Mörder zu Fall bringen. Start der Serie ist am 8. August. Einen deutschen Trailer hat Netflix bisher nicht veröffentlicht.

3 Der nackte Regisseur

Eine unglaubliche, aber wahre Geschichte, die den Zuschauer mit auf einen Trip in die ungezügelte Unterhaltungsindustrie führt, verspricht der Streaminganbieter mit seiner neuen Produktion "Der nackte Regisseur". Die Serie spielt in den 1980er Jahren in Japan und erzählt die Geschichte des japanischen Erotikvideo-Regisseurs Toru Muranishi.

4 Glow

Ab dem 9. August setzt Netflix "Glow" mit der dritten Staffel fort. Die Gang, so teilt es Netflix mit, startet eine Reihe von Shows im galmourösen Las Vegas. Machtkämpfe, sexuelle Spannungen und wechselnde Prioritäten bedrohen allerdings ihre Beziehungen untereinander.