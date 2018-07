Bonn. Im August starten wieder einige neue Serien Auf Netflix, Sky und Amazon Prime. Von einem ehemaligen Marine-Soldat bis hin zu Tieren, die mit menschlichen Problemen zu kämpfen haben. Hier finden Sie einen Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2018

Auch im August gibt es wieder einige Neuerscheinungen sowie Verlängerungen von bereits bekannten Serien auf Amazon Prime, Netflix und Sky. "Better Call Saul" geht in die vierte Staffel und Amazon Prime startet mit "Tom Clancy´s Jack Ryan" eine neue Serie über einen Ex-Marine-Soldat, der ein Terroristen-Netzwerk entdeckt und mächtig Ärger bekommt.

Wir haben eine Liste mit einigen den Highlights zusammengestellt und verraten, ab wann man die Serien ansehen kann.

Netflix

1 Better Call Saul

In der vierten Staffel von "Better Call Saul" wird Jimmy aufgrund eines schockierenden Todesfalls tiefer in die Welt der Kriminalität gesogen. Die Verwandlung zu Saul Goodman nimmt dabei immer weiter Formen an.

Die neuen Folgen sind ab Dienstag, dem 7. August immer wöchentlich zu sehen.

2 Insatiable

Bereits vor dem Serienstart der ersten Staffel hat der Trailer der neuen Netflix-Serie "Insatiable" für ordentlich Kritik gesorgt. Im Netz wurde sich darüber beschwert, dass die Serie ein falsches Schönheitsideal vermittele. Die Hauptfigur "Patty" wird erst nachdem sie in den Sommerferien abgenommen hat von ihren Mitschülern akzeptiert. Als die Schule wieder losgeht, beschließt sie sich für das Mobbing zu rächen.

Die erste Staffel startet am Freitag, dem 10. August.

3 The Innocents

Zwei Teenager, die nicht nur die verbotene Liebe verbindet, laufen gemeinsam von zu Hause weg, um zusammen zu sein. Doch ihre außergewöhnliche Gabe setzt Kräfte frei, die sie für immer zu entzweien drohen.

Die neue Serie ist ab Freitag, dem 24. August zu sehen.

4 Ozark

Die US-amerikanische Kriminal-Dramaserie "Ozark" geht mit zehn neuen Folgen in die zweite Runde. In der neuen Staffel werden die Beziehungsprobleme von Marty und Wendy vertieft. Zudem versucht Marty ein legales Casino aufzubauen, um dort Geld waschen zu können.

Die neuen Folgen sind ab Freitag, dem 31. August zu sehen.

Sky

5 Animals

Die etwas andere Indie-Trickserie "Animals" geht in die zweite Staffel. Und wieder einmal haben die Großstadttiere mit menschlichen Alltags-Problemen zu kämpfen. Pferde beschweren sich über die Beförderung eines Kollegen zum Rennpferd und Bettwanzen plaudern über Ohrringe, während sie im Schritt des Bürgermeisters sitzen.

Die neue Staffel wird wöchentlich ausgestrahlt und startet am Samstag, dem 4. August auf Sky Ticket.

6 Insecure

Die HBO-Comedyserie "Insecure" geht in die dritte Staffel. Und auch hier müssen sich Issa und ihre beste Freundin Molly wieder mit Schwierigkeiten im Beruf und jeder Menge komplizierten Liebesstress herumschlagen. Auch Jay Ellis ist erneut mit von der Partie, er spielt Issas depressiven und dauerarbeitslosen Lover Lawrence.

Die englische Originalversion wird wöchentlich gesendet und ist ab Montag, dem 13. August mit Sky Ticket verfügbar.

7 Sharp Objects

Mit "Sharp Objects" startet im August eine Miniserie mit dem Regisseur von "Big little Lies" und der Autorin von "Gone Girl". Die Journalisten Camille wurde kürzlich aus der Psychatrie entlassen und soll nun in ihrer Heimatstadt den Mordfall von zwei jungen Mädchen recherchieren. Doch Camille verbindet selbst traumatische Erfahrungen mit der Stadt, da ihre eigene Schwester in ihrer Jugend verstarb.

Die Serie startet ab dem 30. August mit acht Episoden, die immer donnerstags auf Sky Ticket abrufbar sind.

Amazon

8 Lucifer

Teufel Lucifer muss sich im zweiten Teil der neuen Staffel wieder vielen Fragen stellen, deren Antworten ihm noch verborgen sind. Wer steckt hinter seiner Entführung? Wieso hat er neue Engelsflügel? Zusätzlich zu den eigentlichen Problemen, steht er gemeinsam mit Detective Chloe Decker und seiner Leibwächterin Mazikeen einer Bedrohung aus der Hölle gegenüber.

Der zweite Teil der dritten Staffel ist ab dem 24. August bei Amazon Prime verfügbar.

9 Tom Clancy´s Jack Ryan

In der neuen Serie geht es um den Ex-Marine-Soldat Jack, der nun als CIA-Analyst arbeitet und sich das Leben in seinem neuen Beruf deutlich entspannter vorgestellt hat. Doch dann entdeckt er ein Muster innerhalb der Kommunikation eines Terroristen-Netzwerks und der Ärger geht los.

Die erste Staffel ist ab dem 31. August auf Amazon Prime verfügbar.