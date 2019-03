Netflix, Sky und Amazon Prime

Im April geht es unter anderem in die achte und damit letzte Staffel von "Game of Thrones".

Inhaltsverzeichnis 1. Das sind die Serien-Highlights im April 2. Neuheiten bei Amazon Prime 3. Neuheiten bei Sky

Bonn. Es ist soweit – „Game of Thrones“ geht in die finale Staffel. Im April gibt es aber noch weitere Serien-Highlights. Ein Überblick über Neustarts und Fortsetzungen bei Netflix, Amazon und Sky.

Wer wird am Ende der finalen Staffel von „Game of Thrones“ auf dem Eisernen Thron sitzen? Was hat es mit den äußerst agilen und blutrünstigen Zombies von „Black Summer“ auf sich? Und wie viele Naturdokus wird Sir David Attenborough, 92 Jahre alt, eigentlich noch mit seinem unvergleichlichen Erzählstil veredeln?

Auch im April bieten Netflix, Amazon Prime und Sky einige Serien-Highlights an. Wir geben einen Überblick zu den Neustarts und Fortsetzungen:

Neuheiten bei Netflix

1 Chilling adventures of Sabrina

In der zweiten Staffel der US-amerikanischen Horrorserie setzt sich Halbhexe Sabrina mit ihrer dunklen Seite auseinander. Die Titelheldin lernt außerdem mehr über ihre Vorfahren und kämpft darum, ihre Freundschaften in der Welt der Sterblichen aufrecht zu erhalten.

Die Serie startet am 5. April.

2 Quicksand – Im Traum kannst Du nicht lügen

In der schwedischen Produktion „Quicksand“ steht eine Schülerin nach einer Massenschießerei an einem Stockholmer Elite-Gymnasium vor Gericht. Die scheinbar ausgeglichene Jugendliche wird des Mordes angeklagt. Zurecht? Für Fans der Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ und „Pretty Little Liars“ auf jeden Fall empfehlenswert.

Die erste Staffel startet am 5. April.

3 Black Summer

Mit „Black Summer“ werden ab dem 11. April elf Folgen Survival-Horror im Stil von „The Walking Dead“ serviert. Im Unterschied zur HBO-Produktion wandeln die Untoten dieses Mal allerdings wesentlich agiler und blutrünstiger.

Die neuen Folgen sind ab dem 11. April verfügbar.

4 Gotham

Die vierte Staffel „Gotham“ spielt drei Monate nach dem Finale der dritten Staffel. Der Pinguin übernimmt die Kontrolle über die kriminelle Unterwelt, Gotham stürzt ins Chaos. Die Superhelden-Serie gehört neben „The Flash“ und „Arrow“ zu den erfolgreichsten TV-Ablegern aus dem Hause DC.

Die vierte Staffel startet am 1. April. Es gibt 22 Folgen.

5 Unser Planet

Nach den preisgekrönten Dokumentarreihen „Unser blauer Planet“ und „Planet Erde“ zeigt Netflix ab 5. April die erste Staffel des neuen Formats „Unser Planet“. Darin geht es auch um die Auswirkungen des Klimawandels auf alle Lebewesen dieser Erde. Erzähler ist wie bei den Vorgängern selbstverständlich Sir David Attenborough.

Die Serie startet am 5. April.