Kurzinterview mit Orgelbauer aus Bonn

12.01.2017 HAMBURG. Zur Eröffnung der Elbphilharmonie erklang auch die Orgel aus der Bonner Werkstatt Klais. Philipp Klais schätzt den besonderen Klang des Saales.

Was sagen Sie am Eröffnungsabend zur Elbphilharmonie?

Philipp Klais: Ich finde das Projekt großartig, und ich finde es auch großartig, wenn Städte den Mut haben, so etwas umzusetzen.

Eröffnung der Elbphilharmonie Foto: Nebelin Eine Sequenz der Lichtprojektion.

Foto: dpa Eine Sequenz der Lichtprojektion der Elbphilharmonie-Eröffnungsshow in Hamburg.

Foto: dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Foto: dpa Bundespräsident Joachim Gauck.

Wie empfinden Sie den Saal und seinen Klang?

Klais: Die Akustik ist eine ganz besondere. Es ist ein Raum voller spannender Plätze. Jeder Platz ist anders, aber jeder ist gut. Das betrifft die Sichtlinien, wie auch die Hörbarkeit. Es ist ein Raum mit einem sehr dichten Klanggefüge, was mir sehr gut gefällt.

Wo sehen Sie den Platz der Orgel?

Klais: Die Orgel hat den Vorteil, dass sie nur einen Spieler braucht, um den Saal zum Klingen zu bringen. Sie kann auch mal Appetitanreger für einen Konzertbesuch am Abend sein. Wir alle können zu Hause über Kopfhörer oder Lautsprecher Musik perfekt genießen. Trotzdem ist das gemeinsame Erleben von Musik in einem Raum wichtig. Es geht in der Musik darum, den Menschen als Ganzes zu berühren. Nicht nur sein Ohr zu erreichen. Da ist die Elbphilharmonie in der Intensität, in der sie das Erleben möglich macht, ein führender Saal. (Bernhard Hartmann)