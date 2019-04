Neuauflage des Disney Klassikers

Mit der Erstverfilmung von "König der Löwen" aus dem Jahr 1994 konnte der Disney-Konzern bereits einen Riesenerfolg landen. 2019 kommt nun eine Neufassung in die Kinos.

Bonn. Im Juni erscheint mit dem Film "Der König der Löwen" eine Neuauflage des Klassikers in den Kinos. Jetzt gibt es einen neuen Trailer - die Macher setzen die bekannten Tiere Simba, Timon und Pumba besonders realistisch in Szene.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2019

Einigen Fans dürfte es etwas wärmer ums Herz geworden sein: Ein neuer Trailer zum Film "Der König der Löwen" ist nun veröffentlicht worden. Am 18. Juni läuft die Neuauflage in den deutschen Kinos an. 1994 flimmerte der Disney-Klassiker zum ersten mal über die Kinoleinwände.

Besonders die Optik fällt auf, denn die Macher des Zeichentrickfilms setzen auf realistisches Aussehen. Bei den Fans weckte die Ankündigung und nun auch der Trailer nostalgische Gefühle. Unter dem Trailer kommentierten einige: "Gänsehaut".