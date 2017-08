Energieschub aus der Politik

Istanbul. Schwere Zeiten sind immer gute Zeiten für die Kunst: Das türkische Theater blüht auf. Dafür gibt es viele Beispiele.

Von Susanne Güsten, 02.08.2017

Die Kulturnachrichten aus der Türkei sind meist schlecht in diesen Tagen: Schriftsteller, Professoren und sogar Dirigenten werden verhaftet, Wikipedia ist gesperrt, Zeitungen und Fernsehen werden zensiert, Journalisten stehen vor Gericht. Auf den ersten Blick mag es deshalb überraschend sein, dass das Theater in der Türkei derzeit eine Blütezeit erlebt. So quicklebendig und aktiv ist die türkische Theaterszene, dass sie nicht mehr in das bisherige Format des Istanbuler Theaterfestival hineinpasst. Statt alle zwei Jahre wie bisher werde das Festival ab sofort alljährlich stattfinden, kündigte die private Istanbuler Stiftung für Kunst und Kultur, die wichtigste Kulturorganisation der Türkei und Veranstalterin des Festivals, jetzt an.

„Die Energie in der Theaterszene ist so hoch, wir haben so viele neue Produktionen in Istanbul“, begründet die Festival-Direktorin Leman Yilmaz diesen Schritt. Innerhalb nur eines Jahres sind nach ihrer Zählung alleine in Istanbul 165 neue Produktionen auf die Bühnen gekommen. „Praktisch jeden Tag gibt es hier Premieren, kommen neue Theaterstücke auf die Bühne“, sagte Yilmaz unserer Zeitung. „Wegen dieser Energie haben wir beschlossen, das Festival umzustellen auf jedes Jahr.“

Kaum ein Drittel dieser Stücke kommt von den staatlichen Theatern, zu 70 Prozent werden sie von freien Theatern auf die Bühne gebracht. Trotz politischer und wirtschaftlicher Krise wird in der Türkei nicht weniger Theater gemacht, sondern immer mehr. Der Grund dafür sei klar, sagt Leman Yilmaz: „In Zeiten von Repressionen, Kriegen und Konflikten verspüren wir vermehrt das Bedürfnis, uns mitzuteilen und unsere Gefühle durch die Kunst zu teilen, ob als Künstler oder Publikum.“ Insofern seien schwere Zeiten immer gute Zeiten für die Kunst, meint die Festivaldirektorin. „Und dies sind gute Zeiten für das Theater in der Türkei.“

Plus von 25 Prozent in sechs Jahren

Die Zuschauerzahlen stützen diese Beobachtung: Knapp sechs Millionen Zuschauer verzeichneten die türkischen Bühnen im vergangenen Jahr – ein Plus von 25 Prozent innerhalb von sechs Jahren. Und das, obwohl bei den politischen Säuberungen der jüngsten Zeit viele Künstler von den staatlichen Theatern gefeuert wurden. Der Schauspieler Levent Üzümcü war der erste – er wurde wegen öffentlicher Kritik an der Regierung schon 2015 vom Stadttheater Istanbul entlassen und ist noch immer verbittert. „Ich habe am Stadttheater weniger verdient als ein Busfahrer, aber ich bin Sozialist, ich wollte für fünf Lira für das Volk auftreten”, sagte Üzümcü unserer Zeitung. „In unseren privaten Theatern kostet die Karte fünfzig Lira.”

Trotz dieser Eintrittspreise spielt Üzümcü sein jüngstes Stück seit Monaten vor vollen Theatern. Ähnliche Erfahrungen machen andere Künstler, die aus staatlichen Häusern entlassen wurden. In Diyarbakir etwa wurden im Januar alle Schauspieler des Stadttheaters auf die Straße gesetzt. Die Künstler gründeten daraufhin ein freies Theater und spielen nun, was sie wollen. An der Universität Ankara wurden fast alle Lehrkräfte des renommierten Theaterinstituts gefeuert – sie veranstalten nun im privaten Bereich gefragte Workshops. Damit verstärkt sich der Trend zum freien Theater in der Türkei, der aus der Not geboren ist.

Schon seit Jahren konnten die staatlichen Theater nicht mehr alle Schauspieler aufnehmen, die von den vielen neuen Hochschulen im Land ausgebildet werden – alleine in Istanbul waren es zuletzt 150 Absolventen im Jahr. Das Ergebnis, erzählt der freie Regisseur Emrah Eren: „Die Absolventen haben sich kleine Kellerbühnen gemietet oder alternative Theater gegründet und begonnen, ganz andere Geschichten zu erzählen.“ Das habe auch dem Repertoire genützt: „Früher wurden immer nur die alten Stücke gespielt, aber heute haben wir im alternativen Theater eigene Bühnenautoren, neue Schriftsteller und Regisseure – einen frischen Wind.“

Insofern seien dies tatsächlich gute Zeiten für das türkische Theater, sagt Eren, der selbst diesen Weg gegangen ist. Heute inszeniert er auf einer freien Bühne in Istanbul den „Iwan Iwanowitsch“ von Nazim Hikmet – ein kritisches Theaterstück über Personenkult. Scherereien habe er bisher keine gehabt, sagte der Regisseur unserer Zeitung: „Das heißt nicht, dass es auch künftig keine geben wird, aber bis jetzt erfahren wir weder Zensur noch Selbstzensur.“