ARCHIV - Die Mitglieder der Band Can, (l-r) Irmin Schmidt, Jaki Liebezeit, Michael Karoli, Ulli Gerlach, Holger Szukay und vorn Damo Suzuki 1971 in Hamburg.

23.01.2017 Köln. Ihre Musik ist als Krautrock weltberühmt geworden. Jetzt ist der Schlagzeuger der Band Can gestorben.

Jaki Liebezeit, Schlagzeuger der Krautrock-Band Can, ist tot. Das teilte die Band über Facebook und Twitter mit. Er starb demnach am Sonntagmorgen an einer Lungenentzündung. "Er schlief friedlich ein, umgeben von seinen Lieben", hieß es in dem Post. Der Musiker wurde nach Label-Angaben 78 Jahre alt.

Die Kölner Band Can galt als eine der führenden avantgardistischen Bands der 70er Jahre. Sie mixte Klassik, Free Jazz und Rock-Rhythmen mit komplizierten Harmonien und elektronischen Effekten - und wurde zum Vorreiter von New Wave und Elektro-Pop. Liebezeit war für sein reduziertes Schlagzeugspiel bekannt. (dpa)