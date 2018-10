Casting-Sendung bei Sky

BONN. Kommen die nächsten Newcomer im Musikbusiness aus Bonn? Die "EES & the Yes-Ja! Band" steht am Freitag im Finale der Casting-Sendung X-Factor im Bezahlfernsehen Sky.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.10.2018

Auf die "EES & the Yes-Ja! Band" wartet an diesem Freitag die letzte Hürde vor einem möglichen Durchstart in der deutschen Musikszene. Nachdem die Köln/Bonner Gruppe in der jüngsten Live-Sendung von X-Factor zu überzeugen wusste, schickten die Zuschauer sie ins Finale. Dort treten die Schützlinge von Jurorin Jennifer Weist am Freitag (20.15 Uhr, Sky 1) gegen Sheila und Jan-Marten - beide unterstützt von Juror Thomas Anders - sowie die ebenfalls von Jennifer Weist geführten Münchner Jungs von "Wait of the World" durchsetzen.

Mit der Teilnahme an der Castingshow "X-Factor" will die Domstadt/Bundesstadt-Kombi selbst bekannter werden, aber auch die Bekanntheit des Genres "Kwaito" verbreiten. Mit diesem, eine Stil-Richtung, die laut Sänger Eric Sell in Südafrika aus der Antiapartheitbewegung hervorgegangen ist, müssen sie nun ein letztes Mal die Jury - bestehend aus Jennifer Weist, Thomas Anders, Sido und Iggy Uriarte - und die Zuschauer überzeugen, um Sieger von X-Factor 2018 zu werden.