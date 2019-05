Am Sonntagabend tritt der Bonner "Bachelor" Andrej Mangold bei der Show "Grill den Henssler" im Kochduell gegen Steffen Henssler an.

Bonn. Am Sonntagabend tritt der Bonner "Bachelor" Andrej Mangold bei der Vox-Show "Grill den Henssler" im Kochduell gegen Steffen Henssler an. Neben Mangold sind Christine Urspruch und Laura Wontorra mit von der Partie.

Von Jana Henseler, 22.05.2019

In der vergangenen Woche unterlag Gastgeber Steffen Henssler bereits zum zweiten Mal in Folge den Promi-Köchen bei seiner Show "Grill den Henssler" auf Vox. Am kommenden Sonntag versucht unter anderem "Bachelor" Andrej Mangold den Profi mit seinen Kochkünsten zu übertrumpfen. Neben ihm sind noch "Tatort"-Star Christine Urspruch und Moderatorin Laura Wontorra mit von der Partie. Sie müssen die Jury aus Christian Rach, Mirja Boes und Reiner Calmund beeindrucken.

Wie Vox am Mittwoch in einer Pressemitteilung schrieb, ist Andrej Mangold für die Vorspeise verantwortlich. Als Andrej Mangold eine wichtige Zutat für sein "Smörrebröd mit Matjes" ausplaudert, freut sich Steffen Henssler: "Ich mach jetzt genau das gleiche, nur besser!". Im Publikum soll Andrej Mangolds Freundin Jennifer Lange sitzen. Im Interview schwärmt das Paar von ihrer Beziehung. Vor kurzem sind sie zusammen nach Bonn gezogen.

Ein weiterer Grund zur Freude für den Wahl-Bonner: Der Basketball-Profi spielt seit kurzem wieder in der 1. Bundesliga bei den Fraport Skyliners Frankfurt. Ob der Sportler nun auch noch einen Sieg gegen Steffen Henssler auf seine Erfolgsliste setzen kann sehen die Zuschauer am Sonntag bei Vox.

"Bachelor" Andrej Mangold im Okinii in Bonn Foto: Ingo Firley

"Tatort"-Star ChrisTine Urspruch ist für die Hauptspeise verantwortlich. Moderatorin Laura Wontorra versucht die Jury dieses Mal mit Schokopudding, Himbeere und Tonkabohne für sich zu gewinnen.

Kann sich Steffen Henssler die Koch-Krone zurückerobern oder schaffen die Promis den Hattrick? Die vorerst letzte Folge "Grill den Henssler" wird am Sonntag, 26. Mai um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt.