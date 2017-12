"Ich bin schon lange nicht mehr Sissi"

Bonn. Glanz und Schatten: Isabelle Giordanos grandioser Bildband mit Biografie „Romy Schneider – Film für Film“. Es ist die erste Filmbiografie, die die Arbeit am Set, die Biografie und die Magie des Kinos übereinanderbringt.

Warum ein Film zum Kultfilm werde und ein anderer nicht, fragt Isabelle Giordano und liefert eine Art Antwort, indem sie den Film „Der Swimmingpool“ (1968) zur Diskussion stellt. Das Drehbuch – Mitautor ist Jean Claude Carrière – sei „fein geschliffen wie ein reiner Diamant“, die Musik habe „ein Genie“ komponiert, Michel Legrand. Und dann die Location: Eine Villa mit Pool am Rand von Ramatuelle an der Côte d’Azur.

Ferner: Ein Topstar wie Alain Delon, der den Regisseur Jacques Deray überredete, Romy Schneider, die einige Flops hinter sich hatte, ins Team zu nehmen. Schließlich ist Jane Birkin in ihrer ersten Filmrolle dabei. Der Rest sind Spannung, Grausamkeit, Leidenschaft rund um den Pool, wahrhaft betörende Bilder, die in den verstrichenen nunmehr bald 50 Jahren nichts von ihrer Verführungskraft eingebüßt haben. Romy und Alain sind fünf Jahre nach dem Scheitern ihrer Beziehung wieder mit Leib und Seele dabei. Der Film konserviert dieses Gefühl, diese hypnotischen Bilder.

63 Filme hat Romy Schneider (1938-1982), einer der wenigen Weltstars, die das deutsche Kino hervorgebracht hat, in 29 Jahren gedreht. Sie hat mit den besten Regisseuren ihrer Zeit gearbeitet, hat Krisen und Karriereknicke erlebt, Skandale und unsägliche Anfeindungen überstanden und hat ein unglaubliches Spektrum aufzuweisen: Vom deutschen Liebling, der süßen jungen Kaiserin Sissi, die sie als junger Star verkörperte, bis zur Mörderin in „Trio infernal“, vom Vergewaltigungsopfer in „Das alte Gewehr“ bis zur Femme Fatale in „Das Mädchen und der Kommissar“ und der dämonischen Schönheit in „Nachtblende“.

Zwischen dem piepsigen Stimmchen des noch keine 15 Jahre alten Jungstars in „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ und der psychologisch meisterhaften, ergreifenden Darstellung der Figur Chantal Martinaud in „Das Verhör“ mit dem großartigen Lino Ventura und dem unglaublich intensiven Spiel in „Die Spaziergängerin von Sans-Souci“ liegen keine drei Jahrzehnte.

Porträt einer wahrhaft getriebenen Künstlerin

Die französische Filmjournalistin Isabelle Giordano stellt sämtliche Filme Romy Schneiders zusammen mit den schönsten Filmstills in ihrer Chronik „Romy Schneider – Film für Film“ vor. Es ist nicht „das hundertste Buch über Romy Schneider“, sondern die erste Filmbiografie überhaupt, eine sehr konzentrierte und faktenreiche Recherche, die die Arbeit am Set, die Biografie und die Magie des Kinos übereinanderbringt. Vor allem aber ist es das Porträt einer wahrhaft getriebenen Künstlerin, das sich spätestens seit den 1970er Jahren immer stärker verdichtet.

In den 1970ern, „die Jahre mit Sautet“ (Giordano), dreht Schneider die wichtigsten Filme ihrer Karriere: „Die Dinge des Lebens“, „Das Mädchen und der Kommissar“, „César und Rosalie“, „Mado“ und „Eine einfache Geschichte“, die die Autorin plastisch beschreibt und mit hinreißendem Bildmaterial dokumentiert. „Sie ist von einer Schönheit, die sie sich selbst geschaffen hat. Eine Mischung aus giftigem Charme und tugendhafter Reinheit“, jubelt Regisseur Sautet, „Sie ist leicht wie ein Allegro von Mozart und zugleich körperlich und sinnlich.“

Giordano referiert die Faszination, die Romy Schneider damals auslöste, blickt aber in erster Linie auf den immer wieder hadernden, unsicheren Menschen, auf die Schauspielerin, für die jeder Film eine existenzielle Herausforderung ist. Schneider geht an ihre Grenzen, 1974 etwa blickt sie bei den Dreharbeiten von „Nachtblende“ erschöpft auf zwei Jahre zurück, in denen sie fast pausenlos gedreht hat – und legt in diesem Meisterwerk von Andrzej Zulawski ihr persönliches Meisterstück vor.

Das Leben ist aus den Fugen geraten

In „Die Spaziergängerin von Sans-Souci“ (1981) ist „Rominette“, wie Regisseur Jacques Ruffio sie zärtlich nennt, so am Ende, dass die Produktionsfirma anregt, sie durch Hanna Schygulla zu ersetzen. Ruffio lehnt das ab, will, dass Romy ihr Projekt, das ihr so am Herzen lag, in Berlin realisieren darf. Und sie versucht sich – am Rande der totalen Erschöpfung – durchzukämpfen, durch den in zwei Epochen spielenden Film und durch ihr aus den Fugen geratenes Leben – der Sohn David ist tragisch verunglückt, die Ehe mit Daniel Biasini gescheitert, ihr Ex-Mann Harry Meyer hat sich umgebracht, sie selbst hat mit der zunehmenden Abhängigkeit von Alkohol und Tabletten zu kämpfen.

Und dann ist da noch der Frust mit dem Image, das sie immer noch in Deutschland hat: „Ich hasse dieses Sissi-Image“, verrät sie der Illustrierten „Stern“. „Was habe ich den Leuten gegeben außer Sissi, immer Sissi? Ich bin schon lange nicht mehr Sissi, und außerdem war ich es nie. Ich bin eine unglückliche Frau von zweiundvierzig Jahren, und ich heiße Romy Schneider.“ Weiter sagt sie: „Im Augenblick kann ich mich selbst nur schwer ertragen.“

Das Interview löst einen Skandal aus. Die deutsche Presse reagiert schockiert, wirft ihr Undankbarkeit vor. Am 14. April 1982 läuft die „Spaziergängerin von Sans-Souci“ in Frankreich an. Der Film sei für sie, „mehr als ein Film. Viel mehr“, schrieb sie. Einige Wochen nach der Premiere stirbt Romy Schneider am 29. Mai 1982.

Isabelle Giordano: Romy Schneider – Film für Film. Schirmer/Mosel, 256 S., 296 Abb., 49,90 Euro