31.08.2017 Berlin. Eine Ära ist zu Ende: Frank Castorf hat nach einem Vierteljahrhundert als Intendant die Berliner Volksbühne verlassen. Zum Abschied gibt es jetzt noch einmal eine große Auszeichnung.

Die Berliner Volksbühne ist zum "Theater des Jahres" gewählt worden. Frank Castorf und sein Team kamen im jährlichen Bühnenranking der deutschsprachigen Theaterkritiker auf Platz eins, wie die Fachzeitschrift "Theater heute" mitteilte.

Castorf hat seine Intendanz an der Volksbühne mit der abgelaufenen Spielzeit nach 25 Jahren beendet. Sein Nachfolger ist der umstrittene belgische Museumsexperte Chris Dercon.

Für die Volksbühne stimmten laut "Theater heute" 18 der 46 befragten Kritiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Voten der Theaterexperten sind traditionell breit gestreut, da sie frei aus allen deutschsprachigen Häusern wählen können. Es gibt keine Nominierungsliste.

Zur "Schauspielerin des Jahres" wurde Valery Tscheplanowa (18 Stimmen) gekürt, die in Castorfs letzter großer Volksbühnen-Inszenierung "Faust" mitspielte. "Schauspieler des Jahres" ist Joachim Meyerhoff (11 Stimmen). Er erhält die Auszeichnung für seine Rolle in "Die Welt im Rücken" nach Thomas Melles gleichnamigem Borderline-Roman am Wiener Akademietheater. (dpa)