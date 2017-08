Deutschland-Debut vor 57 Jahren

Heute erinnert der Beatles-Platz an der Einmündung zur Großen Freiheit an die Anfangstage der Band in Deutschland.

Hamburg. Vor 57 Jahren spielten die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg. Dabei brach für die noch minderjährigen Briten eine Welt zusammen, denn statt jubelnder Fans erwartete sie ein ganz anderes Publikum.

Von Dennis Sennekamp, 18.08.2017

Der verstorbene Beatles-Sänger John Lennon sagte einmal: "Ich wuchs auf in Liverpool, aber in Hamburg wurde ich erwachsen." Denn für die Beatles begann ihre Karriere in Deutschland mit einem Kulturschock: Die damals noch völlig unbekannte Gruppe gab in der Nacht vom 17. auf den 18. August 1960 ihr erstes Konzert auf der Hamburger Reeperbahn. Doch statt kreischender Backfische lauschten Prostituierte und Freier den Klängen der anfänglich noch sehr schüchternen Briten.

Wohnung ohne Heizung und Dusche

Einen Tag zuvor waren John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best und Stuart Sutcliffe in der Hansestadt angekommen und bezogen eine Gemeinschaftsunterkunft in einem Kino. Dort lebten sie in zwei fensterlosen Räumen ohne Heizung und Dusche. Das Lichtspielhaus gehörte dem Veranstalter Bruno Koschmider, der die Band engagiert hatte. Unweit von ihrer Behausung sollten die Beatles in Koschmiders Nachtclub Indra an der berüchtigten Großen Freiheit ihr deutsches Live-Debut geben. Vor Ort mussten die Musiker jedoch feststellen, das es sich beim Indra nicht um einen hippen Musik-Club, sondern um ein Strip-Lokal handelte, in dem zwielichtige Gestalten des Hamburger Nachtlebens verkehrten.

Erste Gage betrug nur 30 Mark

Trotzdem spielten sie. Nur 30 Mark Gage bekamen die Liverpooler damals für ihren ersten Auftritt, der viereinhalb Stunden dauerte. Insgesamt 48 Mal standen sie dort in den folgenden zwei Monaten auf der Bühne, jeden Tag von 20.30 Uhr bis in die frühen Morgenstunden, wie auf der Internetseite des noch heute bestehenden Indra zu lesen ist.

Mit ihren immer wilder werdenden Bühnenshows avancierten die frühen Beatles zu einem Geheimtipp an der Großen Freiheit, wo die Bandmitglieder ihre Schüchternheit endgültig ablegten und sich dem Leben im Milieu mit all seinen Exzessen anpassten. Ab Oktober des selben Jahres spielten sie dann im Kaiserkeller vor größerem Publikum, bevor es im November 1960 erstmal zurück nach England ging.

In den folgenden zwei Jahren hatten sie noch vier weitere Engagements in Hamburg, unter anderem im Star Club. Heute erinnert der Beatles-Platz an der Einmündung zur Großen Freiheit an die Anfangstage der Band in Deutschland.