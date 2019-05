Fernsehen mit Horst Lichter

Schwerin. Horst Lichter war mit seiner Sendung Bares für Rares schon mehrfach auf Schloss Drachenburg in Königswinter. Nun zieht es den Fernseh-Trödler nach Mecklenburg-Vorpommern. In der Folge verkauft auch Schauspielerin Christine Urspruch.

Von Anja Wollschlaeger, 21.05.2019

Das Schweriner Schloss mit seinem barocken Schlossgarten stellt am Samstag die märchenhafte Kulisse für die ZDF-Sendung "Bares für Rares". Um 20.15 Uhr rollt Horst Lichter in der zuvor aufgezeichneten Sendung den Teppich zu dem Gebäude aus, in dem auch das Landesparlament von Mecklenburg-Vorpommern seinen Sitz hat.

Neben den Händlern Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten sind die Experten Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel in der Sendung vertreten. Unsere

Bares für Rares im Schweriner Schloss Horst Lichter ist mit der ZDF-Sendung "Bares für Rares" wieder in historischer Kulisse zu sehen. Diesmal fanden die Aufnahmen im Schweriner Schloss statt. Schauspielerin Christine Urspruch ist als Promi dabei. Foto: ZDF/© Frank Dicks Die Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Wolfgang Pauritsch, Elke Velten, Fabian Kahl und Ludwig Hofmaier stehen nebeneinander vor dem Schweriner Schloss.

Foto: ZDF/Frank Dicks Außenansicht des Schweriner Schlosses.

Foto: ZDF/Frank Dicks Außenansicht des Schweriner Schlosses während der Dreharbeiten für Bares für Rares

Foto: ZDF/Frank Dicks Horst Lichter und ChrisTine Urspruch stehen nebeneinander am Expertisentisch.

Foto: ZDF/Frank Dicks "Bares für Rares": Dr. Heide Rezepa-Zabel und Horst Lichter stehen am Expertisentisch und tragen Lebkuchen-Herzen.

Foto: ZDF/Frank Dicks Horst Lichter und Albert Maier stehen am Expertisentisch und lachen in die Kamera.

Foto: ZDF/Frank Dicks Detlev Kümmel und Horst Lichter stehen am Expertisentisch und grinsen in die Kamera . Im Hintergrund versammeln sich Zuschauer.

Foto: ZDF/Frank Dicks Detlev Kümmel, Horst Lichter und ChrisTine Urspruch stehen am Expertisentisch und lachen in die Kamera. Im Hintergrund versammeln sich Zuschauer.

Foto: ZDF/Frank Dicks Horst Lichter neben einer Kommode.

zeigt sie bei den Dreharbeiten in Schwerins Wahrzeichen.

Das Konzept der Sendung an einem historischen Ort hatte das ZDF im vergangenen Spätsommer auch auf Schloss Drachenburg geführt. Der Sender drehte drei Tage lang in Königswinter - und war demit schon zum zweiten Mal in dieser Kulisse zu Gast. Nun aber durften die Zuschauer in Schwerin ihre geliebten Bilder, Spielzeuge, Schmuckstücke und andere lange aufgebewahrte Schätze zum Schätzen und zum Kauf mitbringen.

Der Eifler Händler "Waldi" Lehnertz der auch als "80-Euro-Waldi" kommt in die Alte Brauerei in Kasbach bekannt ist, ist in der Region bekannt und beliebt. Auch er wird am Samstag zu sehen sein. Im vergangenen Herbst war er in in der Alte Brauerei in Kasbach zu Besuch. Die Schmuck-Händlerin Susanne Steiger aus Bornheim ist seit 2014 Teil der Show. Was sie am Samstag für ihren Schmuckhandel erwerben wird, teilte das ZDF vorab nicht mit.

Auch eine prominente Besitzerin eines schönen Gegenstandes ist laut ZDF in dieser Sendung dabei. Diesmal bekommt Christine Urspruch die Händlerkarte für ein liebgewonnenes Möbelstück. Wie sie sich im Gespräch mit den Profi-Käufern schlägt, wird die Sendung zeigen. Auf Schloss Drachenburg war das Bonner Kabarettisten-Ehepaar Bill Mockridge und Margie Kinsky zu Gast.