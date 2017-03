Verleihung des Grimme-Preises

Der Komiker Jan Böhmermann erhält am 31.03.2017 auf der Verleihung der 53. Grimme-Fernsehpreise in Marl (Nordrhein-Westfalen) den Grimme-Preis Spezial für das Team der Sendung «Neo Magazin Royale» (ZDF/ZDF Neo).

31.03.2017 Marl. Der TV-Satiriker Jan Böhmermann und sein Team haben einen Spezial-Grimmepreis für ihre „engagierte Beobachtung und kluge Reflexion des laufenden Fernsehprogramms“. Senta Berger hat den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten.

Die Schauspielerin Senta Berger (75) hat am Freitag einen Grimme-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten. Die "Besondere Ehrung" des Deutschen Volkshochschul-Verbands (DVV) ging in diesem Jahr an die gebürtige Wienerin.

Berger beherrsche "in herausragender Weise das leichte wie das ernste Spiel", hieß es in der Begründung. Sie biete "eine Genrevielfalt, die ihresgleichen sucht, und das in über 100 deutschsprachigen wie internationalen Serien-, Kino- und Fernsehproduktionen", teilte das Grimme-Institut am Freitag im westfälischen Marl mit. Berger war mit Werken wie "Kir Royal", "Die schnelle Gerdi" oder zuletzt "Willkommen bei den Hartmanns" bekannt geworden.

Die Präsidentin des DVV, die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), würdigte Berger in ihrer Laudatio bei der Preisverleihung in Marl als Charakterdarstellerin. Mit großer Authentizität verkörpere sie starke Frauen. Sie habe immer wieder verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass jede und jeder Einzelne Haltung zeige. Im vergangenen Jahr hatte der DVV den Ehrenpreis dem TV-Satiriker Jan Böhmermann für seine Verdienste um die Entwicklung des Fernsehens in der digitalen Welt zuerkannt. (dpa)