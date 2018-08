Außerirdischer kehrt auf Erde zurück

Bonn. Miezen aufgepasst: Der verlorene Sohn des Planeten Melmac kehrt zurück. So mancher Katzenbesitzer wird nun in Panik ausbrechen, Kinder der späten Achtziger dagegen frohlocken – Alf bekommt eine Neuauflage.

Von Dennis Sennekamp, 02.08.2018

Die pelzige Nervensäge mit dem markanten Riechkolben und einem ungestilltem Appetit auf Samtpfötchen könnte bald wieder über die Bildschirme flimmern, berichten US-Medien. Seit Mai wird demnach an neuen Folgen gearbeitet. Mit dabei ist das alte Produzententeam und zwei originale Autoren. Über den Inhalt ist kaum etwas bekannt. Nur so viel: Alf (die Abkürzung für „Außerirdische Lebensform“) soll wieder bei einer Familie auf der Erde landen.

Aber nicht bei den Tanners, die den Kasper aus dem All von 1986 bis 1990 in ihrer Garage beheimateten. Stattdessen sorgt Warner Bros. für ein neues Setting und neue Charaktere. Neu ist aber nicht, welchen Einfluss Alf als Quelle unumstößlicher Lebensweisheiten und frecher Handlungshilfen auf die Generation junger Erdlinge hatte, die ihn damals im ZDF sah.

„Null Problemo!“ ist unter Menschen in den Dreißigern längst ein geflügeltes Wort. Und wer kann Sätzen wie „Das beste Mittel gegen eine gegessene Schokolade ist eine neue Schokolade“ schon widersprechen? Wenn es in schwierigen Zeiten um die persönliche Zukunft ging, wusste Alf: „Schau niemals zurück, du ersparst dir den Blick ins Chaos.“

Falls der Chef einen während der Arbeitszeit beim Däumchen drehen erwischt oder beim ausdehnen der Kaffeepause, entgegnet man am besten auch à la Alf: „Ich tue am liebsten gar nichts und wüsste gar nicht, was ich lieber täte.“ Wobei...vermutlich darf man sich dann auch für sehr lange Zeit in seiner Garage verstecken.