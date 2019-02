Schauspieler

EILMELDUNG Verdi ruft zu Warnstreik an Bonner Uniklinik auf

Die Gewerkschaft Verdi hat wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst der Länder am kommenden Dienstag zu Warnstreiks an Uniklinken in NRW aufgerufen. Betroffen ist auch das Klinikum in Bonn.