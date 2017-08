Mireille Darc und Alain Delon Hand in Hand (2010).

30.08.2017 Paris. Der Schauspieler trauert um seine frühere Lebensgefährtin und Berufskollegin. Er sagt: "Wir haben uns vervollständigt."

Der französische Schauspieler Alain Delon hat sich bestürzt über den Tod seiner früheren Lebensgefährtin Mireille Darc geäußert. "Das tut mir so weh", sagte der 81-Jährige in einem Interview des französischen Magazins "Paris Match", aus dem am Mittwoch erste Auszüge veröffentlicht wurden.

"Sie war die Frau meines Lebens. (...) Sie war meine Hälfte. Wir haben uns keine Fragen gestellt, wir haben uns vervollständigt." Darc und Delon hatten eine langjährige Beziehung gehabt und sich Anfang der 80er Jahre getrennt. Die Schauspielerin ("Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh") war in der Nacht zum Montag im Alter von 79 Jahren gestorben. (dpa)